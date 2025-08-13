Papa León XIV recibe camiseta de Alianza Lima y sorprende con mensaje: "Corazón..."

El papa León XIV recibió una camiseta de Alianza Lima antes del duelo ante Universidad Católica por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero eso no fue todo: el sumo pontífice, fiel a su estilo, respondió con un mensaje de agradecimiento. La noticia tomó por sorpresa a los hinchas del club blanquiazul y no tardaron en aparecer las reacciones en redes sociales. Pero, ¿cómo se dio esta curiosa entrega? Aquí te contamos todos los detalles.

Papa León XIV recibe camiseta de Alianza Lima

A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Robert Prevost, actualmente conocido como el papa León XIV, mantiene una estrecha relación con el Perú. No es para menos: ha pasado gran parte de su vida en nuestro país. Por ello, tras su designación en el Vaticano, comenzaron a circular especulaciones sobre su posible afición futbolística.

Mientras algunos señalan que simpatiza con Juan Aurich de Chiclayo, ciudad donde residió durante varios años, otros aseguran que tiene una afinidad especial con Alianza Lima. En medio de esta situación, Tienda 1901, distribuidora de productos oficiales de Alianza Lima, envió una indumentaria del cuadro de La Victoria a la Santa Sede.

Publicación sobre el regalo enviado al papa León XIV.

"Hace un par de meses le enviamos una camiseta al papa León XIV. Hoy (martes 12 de agosto) recibimos, con mucha alegría, una respuesta de nuestro santo padre, confirmando que recibió la gloriosa blanquiazul", indicó Tienda 1901 en su cuenta de X (antes Twitter). La publicación estuvo acompañada de una fotografía de la camiseta enviada a Robert Prevost.

Papa León XIV responde con emotivo mensaje

Por su parte, la Secretaría de Estado del Vaticano no dudó en responder al obsequio. "El Papa León XIV ha recibido un obsequio y agradece este gesto de cercanía afectuosa, a la vez que imparte de corazón la Bendición Apostólica, que extiende complacido a su familia y demás sus redes queridos", se lee en el escrito firmado por el asesor Roberto Campisi.