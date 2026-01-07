Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 7 de enero: revisa los números ganadores y pozo millonario

¡Una nueva edición de La Tinka llega HOY, 7 de enero! Este miércoles, el popular juego de suerte y azar llevará a cabo un juego más que podría convertirte en el próximo millonario del Perú. ¿Reventará el Pozo Millonario?, ¿habrá ganador absoluto? No te pierdas las últimas incidencias.

El Pozo Millonario para la emisión de esta mitad de semana está acumulado en S/ 17'008,895. Si quieres conocer dónde ver, cuánto cuesta una cartilla para participar, los horarios y más sobre el sorteo, quédate en las siguientes líneas.

¿A qué hora se emite La Tinka HOY, 7 de enero?

Sintoniza EN VIVO la transmisión de La Tinka a partir de las 10:45 P.M., momento en que las bolillas comienzan a combinarse y, en cuestión de minutos, se publican los resultados oficiales.

¿Cuánto cuesta un boleto de La Tinka?

La cartilla para poder jugar La Tinka tiene un valor de 5 soles en cualquiera de los puntos autorizados para el servicio. Se pueden comprar en Plaza Vea, Promart, Vivanda, Oechsle, Mass y módulos.

¿Cuál fue la jugada ganadora más reciente de La Tinka?

Los números ganadores del pasado domingo 4 de enero quedaron de esta manera: 23, 49, 26, 48, 39, 21. Asimismo, el Pozo Millonario se sigue llenando porque en esta edición no tuvo suerte ningún participante.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Para ser parte de la lotería puedes participar en cualquier horario los días en los que no hay edición EN VIVO, pero los miércoles y domingos, el límite es hasta las 9:45 de la noche.