Resultados de La Tinka de HOY, 28 de diciembre: pozo millonario y números ganadores del juego

Este domingo 28 de diciembre se realizará una nueva edición del sorteo de La Tinka, uno de los juegos de azar más conocidos y tradicionales del Perú. Cada semana, miles de personas siguen con expectativa este sorteo, que destaca por ofrecer premios millonarios y diversas categorías adicionales que incrementan las posibilidades de obtener un beneficio económico.

La Tinka se ha consolidado como un referente dentro de los juegos de lotería a nivel nacional, no solo por el atractivo de su pozo acumulado, sino también por su mecánica sencilla y sus premios complementarios. En cada sorteo, los resultados son difundidos a través de diferentes medios, permitiendo que el público conozca rápidamente los números ganadores.

Es importante recordar que este tipo de juegos está dirigido exclusivamente a personas mayores de edad, y que su finalidad es recreativa. A continuación, te dejamos la información sobre los aspectos principales del sorteo de este domingo, incluyendo cómo funciona el juego, los premios que ofrece y el horario oficial del sorteo.

¿Cómo se juega La Tinka?

La Tinka se basa en la selección de seis números dentro de un rango que va del 1 al 45. En cada sorteo, se extraen seis bolillas de manera aleatoria y, adicionalmente, una bolilla especial llamada "Boliyapa".

El premio principal se obtiene cuando los seis números elegidos coinciden con los seis números sorteados. Además, existen premios secundarios que se otorgan por acertar cinco, cuatro o tres números, así como premios adicionales asociados a la Boliyapa y a otras modalidades complementarias del juego.

Premios que ofrece La Tinka

La Tinka cuenta con una estructura de premios variada, entre los que destacan:

Pozo millonario principal: para quienes acierten los seis números.

Premios por 5, 4 y 3 aciertos, con montos menores.

Boliyapa: premio adicional que se gana al acertar esta bolilla especial.

Sorteos complementarios, como La Tinkasa, que pueden ofrecer montos fijos o acumulados.

Los montos de los premios pueden variar según el pozo acumulado de cada semana.

Horario del sorteo de La Tinka

El sorteo de La Tinka se realiza todos los domingos en horario nocturno. El horario habitual del sorteo es alrededor de las 10:50 p. m. Los resultados suelen ser difundidos poco después de realizado el sorteo a través de canales oficiales y medios de comunicación.