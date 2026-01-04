La Tinka de HOY, domingo 4 de enero: últimos números ganadores y resultados del Pozo Millonario

Con los primeros días del 2026 en marcha, miles de personas en todo el país mantienen viva la ilusión de empezar el año con un golpe de suerte. En ese contexto, La Tinka, una de las loterías más populares del Perú, realizará un nuevo sorteo este domingo 4 de enero de 2026, generando gran expectativa entre sus jugadores que deciden participar aprovechando el inicio del año.

El sorteo dominical de La Tinka suele ser uno de los más seguidos, y se convierte en una tradición semanal. Por ello, los apostadores buscan información clave sobre cómo jugar, cuánto cuesta, a qué hora se realiza el sorteo y muchos más datos importantes.

¿Cómo jugar La Tinka?

Jugar La Tinka es sencillo y no requiere experiencia previa. El procedimiento básico es el siguiente:

Elegir 6 números del 1 al 48.

Registrar la jugada en un punto de venta autorizado o plataforma virtual.

Esperar el sorteo y comparar los números elegidos con los resultados oficiales.

Además, el jugador puede optar por jugadas adicionales como Sí o Sí o Boliyapa, que incrementan las posibilidades de ganar otros premios.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka en 2026?

El precio de una jugada básica de La Tinka es accesible y se mantiene de la siguiente manera:

Costo por jugada simple: S/5.00

Los juegos adicionales tienen un costo extra opcional.

El monto total dependerá de la cantidad de jugadas y opciones adicionales que el jugador decida incluir.

Horario del sorteo de La Tinka del domingo 4 de enero

El sorteo de La Tinka se realiza dos veces por semana, y el correspondiente a este domingo se desarrollará en el horario habitual, que es a las 10.45 P.M. Los resultados se conocen en tiempo real durante la transmisión oficial y se publican minutos después en los canales autorizados.

¿Por dónde se transmite el sorteo de La Tinka?

El sorteo de La Tinka del domingo 4 de enero de 2026 se podrá seguir a través de: