Óscar Ibáñez sorprendería con la convocatoria de peruano que milita en Europa

La selección peruana ultima detalles para lo que será el comienzo de su preparación para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026. A Óscar Ibáñez y todo su comando técnico le queda poco tiempo para definir su lista de convocados, pero se reveló que llamaría a una de las figuras nacionales que la rompe en Europa.

Para sorpresa de los aficionados, la Bicolor envió una carta de reserva por Joao Grimaldo, atacante que la viene rompiendo en el Riga FC de Letonia, y podría ser una de las principales novedades entre los citados por el estratega peruano-argentino con miras a los últimos encuentros del proceso rumbo a Norteamérica 2026.

"Joao Grimaldo vuelve a la Selección Peruana. FPF envió carta de reserva por el futbolista y Óscar Ibañez lo llamará para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias", dio a conocer el periodista deportivo Kevin Pacheco mediante una publicación en su cuenta de la red social X.

Joao Grimaldo podría ser una de las sorpresas entre los convocados de la selección peruana. Foto: Riga FC

Joao Grimaldo es de los mejores jugadores de Riga FC

El comando técnico del seleccionado nacional habría tomado la decisión del regreso del extremo izquierdo de 22 años por una sencilla razón, pues tras mucho tiempo en el 'Viejo Continente' por fin está jugando a gran nivel con el cuadro letón, donde hasta el momento es uno de los jugadores más importantes y fijo en el once inicialista.

Sus buenas actuaciones, con cuatro pases gol en duelos clave, han hecho que Riga clasifique a la última etapa de los playoffs de la Conference League. Además, en lo que va de la temporada ha anotado en cinco ocasiones y dio nueve asistencias, números que habrían convencido a Ibáñez para que lo tenga en cuenta en el 'Equipo de Todos'.

Joao Grimaldo regresaría a la selección peruana tras casi un año

Es preciso señalar que, de confirmarse su presencia en la nómina de convocados, Joao Grimaldo volvería a la selección peruana tras casi un año afuera, más precisamente 10 meses. La última vez que vistió la camiseta de la Bicolor fue en octubre de 2024, en la derrota 4-0 ante Brasil de visita por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026.

Joao Grimaldo no es convocado a la selección peruana desde octubre del 2024. Foto: FPF