Sporting Cristal confirmó grave lesión de futbolista y no jugará hasta 2026: "Desgarro"
Sporting Cristal informó mediante un comunicado que una de sus figuras más destacadas sufrió una dura lesión y se perderá lo que resta del Torneo Clausura. ¿De quién se trata?
Sporting Cristal viene atravesando un gran segundo tramo de la temporada al mantenerse entre los primeros lugares del Torneo Clausura de la Liga 1. De igual manera, el cuadro del Rímac tiene la firma consigna de pelear el título en todas las competencias, incluyendo la Liga Femenina. Sin embargo, recientemente informaron que una destacada figura será baja hasta 2026 tras sufrir una dura lesión.
Sporting Cristal confirmó grave lesión de futbolista
El elenco bajopontino, mediante un comunicado oficial, informó a sus hinchas que Anaís Vilca sufrió una dura lesión en el último partido ante Carlos A. Manucci en Trujillo. "En el partido en Trujillo ante Manucci, nuestra futbolista Anaís Vilca sufrió una lesión por lo cual fue sometida a diversas evaluaciones médicas", mencionaron en la primera parte del comunicado.
De acuerdo con lo informado por el club, la atacante de Cristal tendrá que ser sometida quirúrgicamente a la brevedad posibles tras haberse diagnosticado que padece dos desgarros en la rodilla derecha.
"Las pruebas han confirmado que las contusión le generó el desgarro del ligamento cruzado y desgarro meniscal en su rodilla derecha, por lo cual deberá ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días", señalaron.Sporting Cristal informó la lesión de Anaís Vilca.
Anaís Vilca se pronunció tras su lesión
Mediante su cuenta de Instagram, la destacada jugadora de 24 años brindó un mensaje para sus seguidores, donde lamentó el duro diagnóstico que recibió. Además, reveló su frustración ya que llega en medio del gran momento deportivo que atravesaba.
"Y pensar que hace unos días celebraba mi santo y era la más feliz del mundo. Feliz con mi rendimiento en los partidos y cómo se estaban dando las cosas este año. No tengo explicación ni palabras, un simple golpe, faltaban sólo 30 segundos para que acabe el partido", expresó.El emotivo mensaje de Anaís Vilca tras confirmarse su lesión.
No obstante, también aseguró que se concentrará en su recuperación para volver en las mejores condiciones y aprovechó para agradecer las muestras de cariño de los hinchas. "Nunca pensé que me tocaría a mí pero ya está, las cosas pasan por algo. Volveré y más fuerte, es una promesa a mí misma, gracias por sus mensajes", finalizó.
¿Cuándo volverá Anaís Vilca con Sporting Cristal?
Debido a la gravedad del diagnóstico, Anaís Vilca quedará fuera de lo que resta del Torneo Clausura de la Liga Femenina con Sporting Cristal. En caso de que su recuperación se desarrolle sin recaídas en el camino, su regreso a las canchas se proyecta para mediados de la temporada 2026.
