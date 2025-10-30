- Hoy:
¡Hay fecha para la presentación del tricampeón! Se reveló cuándo será la Noche Crema 2026
El director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, confirmó cuándo se realizará la presentación del plantel tricampeón en la tradicional Noche Crema 2026.
Universitario de Deportes no solo está enfocado en lo que será el cierre de la campaña 2025 tras la obtención del tricampeonato de Liga 1, sino además que viene trabajando en los próximos fichajes del plantel, así como la planificación de la pretemporada 2026, que se cierra con la tradicional Noche Crema.
Después de muchos días de arduo entrenamiento previo al inicio de las competencias oficiales, el club de Ate presenta a su primer equipo ante sus hinchas en un espectáculo, el cual ya tiene fecha confirmada y esta ha sido revelada, para sorpresa de los seguidores merengues. Conoce todos los detalles del evento.
Se confirmó la fecha de la Noche Crema 2026
En reciente entrevista con GOLPERU Noticias, Álvaro Barco dio a conocer que la 'U' tiene definido una serie de amistosos de pretemporada fuera del Perú y que después de ello se realizará la Noche Crema 2026, la cual tiene como fecha oficial el próximo sábado 24 de enero, siendo este el primer duelo de los dirigidos por Jorge Fossati en el Estadio Monumental.
"Están definidos algunos partidos internaciones. Vamos a hacer partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la Noche Crema con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo. El 24 de enero es la fecha", declaró el director deportivo de la institución a GOLPERU.
Universitario buscará volver a ganar su partido por Noche Crema
Es preciso señalar que, desde que se realiza la presentación en sociedad de la plantilla de manera ininterrumpida, Universitario solo ha podido ganar seis de sus 20 encuentros disputados, por lo que el 2026 buscará volver a lograr un triunfo para darle la primera alegría a sus aficionados en la temporada entrante.
La última vez que la 'U' venció en una Noche Crema fue en la edición de este año, cuando el 24 de enero pasado superó a la selección de Panamá por 2-1 con goles de Paolo Reyna y José Rivera de penal en la última jugada del partido. Revisa todos los duelos que ganó el elenco estudiantil en la historia del evento.
- Universitario 2-0 Audax Italiano | Noche Crema 2006
- Universitario 1-0 Sport Boys | Noche Crema 2007
- Universitario 1-0 Arsenal de Sarandí | Noche Crema 2011
- Universitario 2-0 Nasarawa United | Noche Crema 2013
- Universitario 1-0 U. de Concepción | Noche Crema 2019
- Universitario 2-1 Panamá | Noche Crema 2025
