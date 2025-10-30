0
Universitario anunció a su nueva incorporación tras tricampeonato: "Llegó..."

Universitario de Deportes anunció oficialmente, mediante sus redes sociales, la llegada de su nueva incorporación tras conquistar el tricampeonato nacional de la Liga 1.

Universitario hizo oficial a su nueva incorporación tras tricampeonato
Universitario hizo oficial a su nueva incorporación tras tricampeonato | Composición: Líbero
Universitario de Deportes no quiere dejar las cosas al azar y está en búsqueda de jugadores para reforzar su plantilla para la temporada 2026, donde disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores. Tras lograr el tricampeonato nacional, los cremas anunciaron una nueva incorporación de forma oficial.

Universitario hizo oficial a su nueva incorporación tras tricampeonato

En honor a los tres títulos conseguidos, Universitario anunció su alianza con la marca de sandalias 'Rider' para seguir celebrando el tricampeonato del fútbol peruano.

universitario

Universitario anunció la venta de las sandalias 'Rider' para todos sus hinchas cremas.

La escuadra campeona de la Liga 1 2025 presentó las sandalias de 'Rider' para que los hinchas puedan adquirirlas de forma inmediata, ya que es una colección en honor al tricampeonato.

"Llegó la nueva colección de sandalias de Rider para celebrar a los Tricampeones", se puede leer en X (anteriormente Twitter). Después de eso, los aficionados no dudaron en comentar.

En las imágenes presentadas por el equipo de comunicaciones de Universitario de Deportes, se puede observar a Aldo Corzo luciendo los modelos de las sandalias que están disponibles para la venta de forma digital.

¿Dónde adquirir las sandalias Rider de Universitario?

Además, el cuadro merengue recomendó a los fanáticos de la escuadra crema que pueden encontrar las sandalias de Universitario en la web oficial de Calimod Store. En el portal digital se puede distinguir que el producto ofrecido por el club cuesta desde los S/49.90 hasta los S/69.90.

De esta forma, Universitario de Deportes busca que sus hinchas se sientan cómodas desde el lugar donde estén, además de disfrutar la edición especial del tricampeonato.

