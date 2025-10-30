- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lanús vs U de Chile
- Palmeiras vs LDU
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
Exfigura de River sueña con ser el gran fichaje de Universitario para la temporada 2026: "Tiene que darse"
Universitario de Deportes quiere tener lo mejor de lo mejor en su plantel y en el cierre de la temporada 2026, se encuentra analizando opciones de fichajes.
El objetivo de Universitario de seguir conquistando títulos se traslada para el 2026 luego de haber obtenido el tricampeonato y que podría convertirse en el único campeón en obtenerlo siendo invicto. Ahora, el equipo crema también está enfocado en realizar fichajes para la próxima temporada que le garanticen un buen rendimiento y mejorar los resultados a nivel internacional en la Copa Libertadores.
PUEDES VER: Y todavía no: Universitario deberá jugar playoffs para salir campeón del Torneo Clausura
La grandeza de Universitario no tiene límites y es que con el título del Torneo Clausura 2025 más que asegurado, en el club se tiene claro el objetivo de sumar un nuevo trofeo a su palmarés para pasar a la historia. Con esto en mente, un ex River de Ecuador quiere cumplir el sueño de vestir los colores de la 'U' para el siguiente año.
Universitario se reforzaría para el 2026 con ex River
Estamos hablando de Jairo Vélez, jugador que inició su carrera profesional en River de Ecuador y que actualmente su pase pertenece a César Vallejo. Su contrato termina en noviembre de 2025 y a pesar de querer seguir en Universitario, sabe que este tema depende del trato entre los clubes.
"Hubo conversaciones, pero lo que yo tengoe entendido, la única manera es que se pague la cláusula por parte de Vallejo y por eso ya es un tema de los clubes. Yo respeto y también quiero mucho a Vallejo, pero es un tema profesional y que tiene que darse. Yo quiero, como todo futbolista, la idea de seguir creciendo, mejorando y bueno, espero que me pueda quedar acá. Si alfinal se da o no se da, ya no depende de mí", señaló para GOLPERU.
(Video: GOLPERÚ)
Jairo Vélez llegó a Universitario tras ser cedido por Universidad César Vallejo, club dueño de su carta de pase y con el cual tiene contrato hasta finales del 2026. Con las chances de la UCV de llegar a primera división, desde Trujillo se maneja con cautela el futuro de Jairo Vélez.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50