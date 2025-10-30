Exfigura de River sueña con ser el gran fichaje de Universitario para la temporada 2026: "Tiene que darse"

El objetivo de Universitario de seguir conquistando títulos se traslada para el 2026 luego de haber obtenido el tricampeonato y que podría convertirse en el único campeón en obtenerlo siendo invicto. Ahora, el equipo crema también está enfocado en realizar fichajes para la próxima temporada que le garanticen un buen rendimiento y mejorar los resultados a nivel internacional en la Copa Libertadores.

La grandeza de Universitario no tiene límites y es que con el título del Torneo Clausura 2025 más que asegurado, en el club se tiene claro el objetivo de sumar un nuevo trofeo a su palmarés para pasar a la historia. Con esto en mente, un ex River de Ecuador quiere cumplir el sueño de vestir los colores de la 'U' para el siguiente año.

Universitario se reforzaría para el 2026 con ex River

Estamos hablando de Jairo Vélez, jugador que inició su carrera profesional en River de Ecuador y que actualmente su pase pertenece a César Vallejo. Su contrato termina en noviembre de 2025 y a pesar de querer seguir en Universitario, sabe que este tema depende del trato entre los clubes.

"Hubo conversaciones, pero lo que yo tengoe entendido, la única manera es que se pague la cláusula por parte de Vallejo y por eso ya es un tema de los clubes. Yo respeto y también quiero mucho a Vallejo, pero es un tema profesional y que tiene que darse. Yo quiero, como todo futbolista, la idea de seguir creciendo, mejorando y bueno, espero que me pueda quedar acá. Si alfinal se da o no se da, ya no depende de mí", señaló para GOLPERU.

(Video: GOLPERÚ)

Jairo Vélez llegó a Universitario tras ser cedido por Universidad César Vallejo, club dueño de su carta de pase y con el cual tiene contrato hasta finales del 2026. Con las chances de la UCV de llegar a primera división, desde Trujillo se maneja con cautela el futuro de Jairo Vélez.