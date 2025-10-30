- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lanús vs U de Chile
- Palmeiras vs LDU
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
Jairo Concha dejó fuerte mensaje a Alianza tras lograr el 'tri' con Universitario: "Siempre..."
Jairo Concha, volante de Universitario, habló luego de los entrenamientos y respondió con firmeza a críticas por parte de Alianza Lima tras conseguir el tricampeonato. ¿Qué dijo?
Universitario de Deportes continúa viviendo días de euforia tras consagrarse tricampeón de la Liga 1, reafirmando su dominio en el fútbol peruano. Mientras los cremas apuntan a cerrar el Torneo Clausura 2025 de manera invicta, uno de sus referentes, Jairo Concha, sorprendió al responder a las críticas hacia este logro y aprovechó el momento para lanzar un contundente mensaje dirigido a su exclub, Alianza Lima.
PUEDES VER: ¡Sorpresa! Destacado equipo del Brasileirao contactó a figura de Universitario: "Lo llamaron de..."
Durante una entrevista con el programa 'Código Fútbol', el volante merengue fue consultado por las múltiples críticas que surgieron luego de que la 'U' obtuviera un nuevo título. Esto, tras las acusaciones de favoritismo hacia los cremas por parte de hinchas rivales e incluso por declaraciones del propio Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, quien dejó entrever que la cancha “estaba inclinada”.
Ante ello, Jairo Concha fue claro al señalar que este tipo de comentarios son parte del fútbol. Sin embargo, recordó su etapa en Alianza Lima y destacó que siempre se intenta restar mérito a los logros del rival.
Video: GOLPERÚ
"Es parte de salir campeón. Cuando estaba en Alianza los otros equipos decían lo mismo y ahora que estoy en la 'U' también. La verdad ya no le tomo mucha importancia, porque siempre buscan desmerecer lo que uno hace. Sería injusto decir que salimos campeones porque nos favorecen los árbitros o la Liga y así desmerecer el trabajo que hacemos.", expresó.
Asimismo, el popular 'Jairoco' sostuvo que Universitario es el justo campeón de la Liga 1 2025 y calificó de injusto que se hable de favoritismo, considerando el esfuerzo y compromiso que ha mostrado el equipo durante todo el año.
Jairo Concha valoró el rendimiento de Universitario esta temporada
Por último, Jairo Concha elogió al grupo de jugadores cremas, asegurando que el tricampeonato no fue producto de la casualidad, sino del profesionalismo y humildad con el que enfrentan cada uno de los partidos, donde prefieren celebrar al final y solo concentrarse en entrenar de la mejor manera.
"Esto no es casualidad, es porque tenemos un grupo profesional que se dedica a entrenar y quedarse callado. Recién cuando logramos las cosas podemos salir a hablar", aseveró el volante crema.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50