Jairo Concha dejó fuerte mensaje a Alianza tras lograr el 'tri' con Universitario: "Siempre..."

Universitario de Deportes continúa viviendo días de euforia tras consagrarse tricampeón de la Liga 1, reafirmando su dominio en el fútbol peruano. Mientras los cremas apuntan a cerrar el Torneo Clausura 2025 de manera invicta, uno de sus referentes, Jairo Concha, sorprendió al responder a las críticas hacia este logro y aprovechó el momento para lanzar un contundente mensaje dirigido a su exclub, Alianza Lima.

Durante una entrevista con el programa 'Código Fútbol', el volante merengue fue consultado por las múltiples críticas que surgieron luego de que la 'U' obtuviera un nuevo título. Esto, tras las acusaciones de favoritismo hacia los cremas por parte de hinchas rivales e incluso por declaraciones del propio Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, quien dejó entrever que la cancha “estaba inclinada”.

Ante ello, Jairo Concha fue claro al señalar que este tipo de comentarios son parte del fútbol. Sin embargo, recordó su etapa en Alianza Lima y destacó que siempre se intenta restar mérito a los logros del rival.

Video: GOLPERÚ

"Es parte de salir campeón. Cuando estaba en Alianza los otros equipos decían lo mismo y ahora que estoy en la 'U' también. La verdad ya no le tomo mucha importancia, porque siempre buscan desmerecer lo que uno hace. Sería injusto decir que salimos campeones porque nos favorecen los árbitros o la Liga y así desmerecer el trabajo que hacemos.", expresó.

Asimismo, el popular 'Jairoco' sostuvo que Universitario es el justo campeón de la Liga 1 2025 y calificó de injusto que se hable de favoritismo, considerando el esfuerzo y compromiso que ha mostrado el equipo durante todo el año.

Jairo Concha valoró el rendimiento de Universitario esta temporada

Por último, Jairo Concha elogió al grupo de jugadores cremas, asegurando que el tricampeonato no fue producto de la casualidad, sino del profesionalismo y humildad con el que enfrentan cada uno de los partidos, donde prefieren celebrar al final y solo concentrarse en entrenar de la mejor manera.

"Esto no es casualidad, es porque tenemos un grupo profesional que se dedica a entrenar y quedarse callado. Recién cuando logramos las cosas podemos salir a hablar", aseveró el volante crema.