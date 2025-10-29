Paolo Guerrero lanzó inesperada respuesta cuando le consultaron si la 'U' es justo campeón: "No..."

Alianza Lima afina detalles para enfrentar a Melgar este viernes por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Los íntimos apuntan a lograr un buen resultado contra los 'Rojinegros' para quedar en los primeros lugares de la tabla Acumulada y darle toda una alegría a sus hinchas.

Paolo Guerrero y su reacción cuando le consultaron por el tricampeonato de Universitario

En medio de ello, uno de los referentes en el actual plantel, como Paolo Guerrero habló respecto a su renovación con los victorianos, además de sus sensaciones por no haber ganado el título nacional esta temporada.

Paolo Guerrero es pieza clave en la ofensiva de Alianza Lima/Foto: LÍBERO

Por su parte, lo que no pasó desapercibido en los hinchas fue su inesperada reacción cuando le preguntaron sobre el tricampeonato que obtuvo el clásico rival, Universitario. "¿Es justo campeón la 'U'? No voy a hablar de eso", respondió categóricamente el 'Depredador', para las cámaras de América Deportes.

De otro lado, y con miras a sus próximos compromisos, Guerrero dejó en claro que el elenco de Néstor Gorosito tiene el objetivo de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para finalizar la temporada de la mejor manera.

"Ahorita estamos concentrados en los últimos tres partidos que restan por jugar y nuestro objetivo es ir a la Copa Libertadores. Por eso, estos tres encuentros tenemos que jugarlos como finales, ganarlos", acotó el '34' de Alianza Lima.

Números de Paolo Guerrero con Alianza Lima esta temporada

El delantero Paolo Guerrero es una de las cartas de gol más importantes que tiene el cuadro blanquiazul. Tan solo esta temporada, el campeón del mundo tiene una cantidad de 33 encuentros entre la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025, así como 13 anotaciones, 2 asistencias y un promedio de 1877 minutos.