Se define el futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima para el 2026: "Pensé que..."
A falta de oficialización, la continuidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima estaría definida y el delantero peruano podría seguir vistiendo la blanquiazul durante el 2026.
Además de Hernán Barcos, en Alianza Lima también se tiene en cuenta el nombre de Paolo Guerrero para continuar defendiendo la camiseta blanquiazul en toda la próxima temporada. Bajo esa premisa, el 'Coyote' Rivera reveló cuáles son los planes del delantero de 41 años de cara a los próximos meses.
PUEDES VER: Galván lanza dura advertencia a Cristal y Alianza: "Universitario va a seguir saliendo campeón"
En conversación con el programa 'La hora' de Radio Ovación, Julio 'Coyote' Rivera puso un alto a todas las críticas que apuntan a la edad de Paolo Guerrero y realizó una inesperada confesión sobre el futuro del atacante que sigue haciendo goles para Alianza Lima.
"Pensé que se iba a retirar, pero me dijo que tiene contrato hasta el 2026. Mi hermano se cuida mucho, es muy profesional, corre como un chiquillo y está haciendo goles", señaló el 'Coyote' Rivera sobre una charla que habría tenido con Paolo Guerrero sobre si seguirá o no en Alianza Lima para el 2026.
Paolo Guerrero podría seguir en Alianza para el 2026.
Néstor Gorosito se pronuncia sobre Paolo Guerrero
Durante la conferencia de prensa de la confirmación de su renovación, Néstor Gorosito se refirió a Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El pueblo blanquiazul está pendiente por saber si continuarán en club para la siguiente temporada a pesar de su avanzada edad.
"Paolo Guerrero y Hernán Barcos son jugadores de jerarquía, excelente profesionales. Sobre la renovación, estamos trabajando con el club, respetamos mucho su carrera", indicó el director técnico, quien también hizo énfasis en que el fútbol se trata de "actualidad".
