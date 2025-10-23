- Hoy:
Gorosito dio polémico mensaje sobre fallos de los árbitros en la Liga 1: "No le pasan a..."
Néstor Gorosito apareció en conferencia de prensa para hacer oficial su renovación en Alianza Lima y brindó polémicos mensajes sobre los fallos arbitrales en la Liga 1 en contra del cuadro blanquiazul.
Alianza Lima hizo oficial la renovación de Néstor Gorosito para la temporada 2026 y, a través de ello, ofreció una conferencia de prensa que compartió junto a Franco Navarro. Sin embargo, el entrenador argentino generó polémica por sus comentarios sobre el favoritismo y los errores arbitrales que los perjudicaron durante el 2025 en la Liga 1.
Néstor Gorosito dio polémico mensaje sobre fallos de los árbitros en la Liga 1 en contra de Alianza Lima
Gorosito, fiel a su estilo, soltó una frase que generará polémica por cómo se refiere a los fallos de los árbitros que actualmente reflejan el resultado de la tabla de posiciones del torneo peruano: "La cancha no está igual para todos, pero estos desafíos nos encantan", manifestó en primera instancia.
"El club se ha manifestado públicamente. Nosotros también. Lo único que le pedimos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran una cosa, que lo cobren para todos de la misma forma. No pedimos ventajas, sino igualdad de condiciones", agregó.
Ante eso, el periodista José Varela le mencionó lo expuesto y le pidió que se reafirme. El entrenador de Alianza Lima logró acertar: "Han ocurrido situaciones que no le suceden a todos (sobre si la cancha está inclinada)", recalcó.
Por otro lado, Gorosito también se refirió sobre la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 por realizar gestos en partidos de la Liga 1.
"Sí, nos merma (la sanción en su contra), es una cosa lógica. 14 partidos por no decir un insulto, sí es verdad que hice un gesto. Pero, después vemos que no es lo mismo para con todos. Hay gestos muy elocuentes y evidentes, donde no ha pasado nada. 14 de 18 me parece que es una locura. No me parece normal, ni lógico", recalcó.
