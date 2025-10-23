- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
La rotunda razón por la que Néstor Gorosito decidió renovar con Alianza Lima: "Me siento en..."
Néstor Gorosito seguirá como director técnico de Alianza Lima para la temporada 2026 y reveló en conferencia el principal motivo por el que decidió quedarse en el club.
Alianza Lima hizo oficial este jueves una noticia muy esperada para su hinchada, la renovación de Néstor Gorosito, quien seguirá como director técnico del primer equipo blanquiazul por todo el 2026. El anuncio se dio en conferencia de prensa, donde entre muchas cosas, el entrenador argentino sorprendió al revelar la tajante razón por la cual decidió seguir un año más.
PUEDES VER: Rebagliati lanza dura crítica a fichaje de Alianza Lima para el 2026: "Va a mirar desde afuera"
'Pipo' sorprendió a todos los presentes al mencionar que tomó la decisión de quedarse como estratega del conjunto 'Íntimo' por un importante motivo, que se siente en deuda con el club ya que le dieron todos los recursos para ser campeones y no lo pudo lograr. Además, mostró su deseo de poder retribuir el cariño de los aficionados con un título la próxima temporada.
"Me quedo acá porque me siento en deuda, porque nos han brindado todo para ser campeón. Gracias a Dios nos fue muy bien a nosotros internacionalmente y eso ha hecho que uno se sienta en deuda de tanto que nos brindaron, de todo el cariño y de todo. A ver si lo podemos retribuir con un campeonato", declaró en conferencia de prensa.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50