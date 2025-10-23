La rotunda razón por la que Néstor Gorosito decidió renovar con Alianza Lima: "Me siento en..."

0
Sporting Cristal vs Universitario HOY por Liga 1
Néstor Gorosito seguirá como director técnico de Alianza Lima para la temporada 2026 y reveló en conferencia el principal motivo por el que decidió quedarse en el club.

Néstor Gorosito contó por qué tomó la decisión de renovar contrato con Alianza Lima.
Alianza Lima hizo oficial este jueves una noticia muy esperada para su hinchada, la renovación de Néstor Gorosito, quien seguirá como director técnico del primer equipo blanquiazul por todo el 2026. El anuncio se dio en conferencia de prensa, donde entre muchas cosas, el entrenador argentino sorprendió al revelar la tajante razón por la cual decidió seguir un año más.

'Pipo' sorprendió a todos los presentes al mencionar que tomó la decisión de quedarse como estratega del conjunto 'Íntimo' por un importante motivo, que se siente en deuda con el club ya que le dieron todos los recursos para ser campeones y no lo pudo lograr. Además, mostró su deseo de poder retribuir el cariño de los aficionados con un título la próxima temporada.

"Me quedo acá porque me siento en deuda, porque nos han brindado todo para ser campeón. Gracias a Dios nos fue muy bien a nosotros internacionalmente y eso ha hecho que uno se sienta en deuda de tanto que nos brindaron, de todo el cariño y de todo. A ver si lo podemos retribuir con un campeonato", declaró en conferencia de prensa.

