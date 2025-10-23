- Hoy:
La promesa de Gorosito tras confirmarse su renovación con Alianza Lima: "Salir campeones"
Tras varias semanas de incertidumbre por saber si continuará con Alianza Lima, la renovación de Néstor Gorosito fue confirmada por Alianza Lima.
En conferencia de prensa, el técnico argentino fue claro al hablar sobre los objetivos que se trazan de cara al próximo año con Alianza Lima. Néstor Gorosito continuará como DT del club íntimo y aseguró que será un año con muchas exigencias para el club victoriano.
Néstor Gorosito promete campeonato para el 2026
'Pipo' Gorosito y Franco Navarro confirmaron la renovación del comando técnico para la temporada 2026 y además de hablar de Franco Navarro, Hernán Barcos y el campeonato local, el director técnico de Alianza Lima fue tajante al hablar sobre el futuro del club y realizó arriesgada promesa.
"No es que hemos hecho hincapié en lo local o en lo internacional, después el hecho de jugar el torneo internacional y tanto tiempo, 18 partidos, prácticamente 10 meses, te lleva a un desgaste normal, pero bueno, trataremos de mejorar eso. El año que viene estaremos en un año muy bueno para la institución y debemos salir campeones", señaló el DT de 61 años.
Néstor Gorosito también se refirió sobre las irregularidades que se han dado en el torneo local asegurando que la balanza está a favor de otros clubes. "Lo único que pedimos es igualdad de condiciones, si a uno le cobren una cosa, que le cobren a todos de la misma forma", agregó.
Alianza Lima confirma renovación de Néstor Gorosito
El jueves 23 de octubre, Alianza Lima hizo oficial la renovación de Néstor Gorosito. De esta manera, el estratega argentino continuará bajo la dirección de club íntimo junto a su comando técnico durante todo el 2026 en busca de ganar títulos para la institución.
"La renovación de Pipo obedece a un análisis integral del área deportiva respaldado por Fernando Cabada. Es una decisión que se tomó por todo lo que se vivió, cuyo proyecto inició en diciembre de 2024. Fue un año internacional inolvidable", dijo Franco Navarro en rueda de prensa.
