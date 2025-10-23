- Hoy:
Gorosito dio fuerte calificativo a Guerrero y Barcos quienes cumplirán 42 años en 2026: "Mucho..."
En conferencia de prensa, el DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito se pronunció respecto al futuro de los delanteros Paolo Guerrero y Hernán Barcos para la temporada 2026.
Este jueves, Alianza Lima anunció la renovación oficial del técnico argentino Néstor Gorosito hasta finales del 2026. Por su parte, en sus declaraciones, el estratega también se refirió a la continuidad de los delanteros Paolo Guerrero y Hernán Barcos en el cuadro de Matute. ¿Qué dijo?
Néstor Gorosito dio firme calificativo a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima
En primera instancia, el experimentado entrenador se rindió ante la calidad profesional del 'Depredador' y el 'Pirata'. Mientras que, al referirse a la renovación de ambos atacantes, señaló que, hoy en día la institución trabaja en poder definir su continuidad para la próxima temporada.
"Paolo Guerrero y Hernán Barcos, son jugadores de jerarquía, excelentes profesionales. Sobre la renovación, estamos trabajando con el club, respetamos mucho su carrera.", expresó.
(Video: Hablemos de MAX)
Bajo ese escenario, el 'Pipo' Gorosito habló directamente sobre el presente futbolístico de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. "El que nosotros vemos mejor juega. Ellos saben que somos respetuosos y exigentes pero el fútbol es de actualidad permanente, entonces no se puede jugar con los hechos sino con lo que hay que hacer en forma permanente", agregó.
Por último, el reconocido entrenador de 61 años reveló que, junto a su cuerpo técnico ya le hicieron llegar su postura a Alianza Lima con relación a la continuidad de ambos jugadores, quienes considera referentes para las jóvenes promesas del equipo victoriano.
"Nosotros le manifestamos a Franco y al club nuestra idea. Son ídolos nacionales y respetamos su carrera. Tanto Franco como Franquito, deben evaluar y ver qué es lo mejor para la institución. Son emblemas y ejemplo para los chicos", sentenció.
