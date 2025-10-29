Universitario va por el batacazo e intentará fichar a su verdugo extranjero de la temporada 2025

Universitario de Deportes tiene semanas por delante para celebrar su estrella número 29 en el fútbol peruano. Jugadores e hinchada siguen de fiesta en estos últimos meses del año 2025, pero la directiva no se queda con los brazos cruzados en busca de competir en la Copa Libertadores 2026 y obtener el tetracampeonato.

Bajo esa premisa, se pudo conocer que los cremas tienen en la mira a un futbolista de nacionalidad colombiana para reforzar su ofensiva. Este jugador fue verdugo de los 'merengues' en la temporada 2025, generando mucha preocupación en la afición de la 'U' durante varios minutos. Nos referimos al extremo de 26 años, Juan Lucumí de Ayacucho FC.

Este futbolista llegó a inicios de año al plantel de los 'zorros' en busca de sostenerse en Primera División para el 2026. Pese a toda la incertidumbre por su estadía en la Liga 1, este colombiano ha destacado en cada uno de los partidos que ha tenido por delante, siendo uno de los que marcó la diferencia en el choque ante Universitario en el Estadio Nacional de Lima.

(VIDEO: GOLPERÚ)

Según informa el periodista Gerson Cuba, el futbolista Juan Lucumí está en el radar de Universitario para potenciar su equipo de cara a la siguiente temporada en el que afrontarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la misma Liga 1. Es claro que el tetracampeonato es uno de los objetivos de los 'merengues', por lo que quieren elevar su equipo para imponerse ante todos sus rivales.

¿Quién es Juan Lucumí, posible fichaje de Universitario?

Juan Lucumí es un futbolista de nacionalidad colombiana que nació el 1 de junio de 1999. Con fortaleza en su pierna zurda y desempeñándose como extremo - delantero centro, ha logrado destacar en cada uno de los equipos que ha defendido.

De hecho, su carrera inició en Portugal con las filiales de Leiria. Posterior a ello, pasó por Correcaminos de México y regresó a su tierra natal para jugar por Inter Palmira. Volvió a salir al exterior para jugar por CD Olmedo de Ecuador, pero retornó tras llamado de Boyacá Chicó de Colombia. Antes de llegar a Ayacucho FC disputó partidos con Rubio Ñú de Paraguay, por lo que ahora tiene la posibilidad de jugar en un grande como Universitario.

Juan Lucumí antes de rematar para su gol ante Universitario. Foto: Sebastián Blanco | URPI - GLR.

Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys también quieren fichar a Juan Lucumí

No solo Universitario tiene el interés por fichar al extremo actual de Ayacucho FC, sino que los clubes de Lima no se quedan atrás en busca de potenciar sus equipos para mejores resultados en la temporada 2026. Queda claro que todo estará en decisión del jugador y la propuesta de cada uno de los clubes. Su contrato con los 'zorros' finaliza a fines del 2025, por lo que estará abierto a llegar un acuerdo con cualquier club de la capital.

"El buen presente de Juan Lucumí en Ayacucho FC es para destacar, y por eso ha ingresado en el radar de los cuatro clubes de Lima: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys. Todo hace indicar que el colombiano iniciará el 2026 en el fútbol peruano. Veremos qué sucede", informó el periodista Gerson Cuba.