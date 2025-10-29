0
Racing vs. Flamengo EN VIVO HOY por Copa Libertadores:
Peñarol vs. Plaza Colonia EN DIRECTO, final Copa Uruguay

¿Pedro Gallese será el reemplazo de Sebastián Britos en Universitario? El 'Pulpo' toma firme decisión

El entorno de Pedro Gallese conoció de la posibilidad de ser el portero de Universitario de Deportes, por lo que se tomó firme decisión para impacto de hinchas.

Pedro Gallese sonó fuerte como refuerzo en Universitario para el 2026.
Pedro Gallese sonó fuerte como refuerzo en Universitario para el 2026. | Foto: Orlando City
Uno de los comentarios que ha sonado fuerte en los últimos días es con relación a Sebastián Britos. El portero uruguayo tuvo un año con altas y bajas en vías a conseguir el tricampeonato, por lo que se ha puesto en duda si es que la directiva 'merengue' optará por la renovación de contrato. Bajo este panorama, el nombre de Pedro Gallese se comentó mucho en redes como posible refuerzo de Universitario para el 2026.

Pedro Gallese suena para reforzar al Inter de Miami de Lionel Messi

PUEDES VER: ¿Pedro Gallese dejará Orlando City para jugar con Messi en Inter Miami? Lo último que se sabe

Pedro Gallese lejos de renovar con Orlando City

Resulta, que el 'Pulpo' no parece llegar a buenas términos con Orlando City para la siguiente temporada. Según información del periodista Gustavo Peralta, conjuntamente con medios norteamericanos, la firma de renovación está cada vez más lejos al no estar de acuerdo en ciertos aspectos.

En medio de esta incomodidad por no llegar a un acuerdo de renovación, Pedro Gallese ha recibido nuevas ofertas de clubes de la MLS y Brasil. De hecho, uno de los clubes que se comentó es el Inter Miami de Lionel Messi, pero aún no hay nada oficial en estas negociaciones.

Pedro Gallese

Pedro Gallese quiere mantenerse en el exterior. Foto: FPF.

¿Pedro Gallese llega a Universitario?

Según manifiesta el mencionado periodista, el jugador no desea regresar al Perú a sus 35 años de edad. El golero de la selección peruana dese mantenerse en el exterior y evaluar cada una de las ofertas que ha recibido a cierre de año. Se comentó que Pedro Gallese sonaba como posible reemplazo de Britos en Universitario, pero lo cierto es que el 'Pulpo' desea competir internacionalmente.

"Pedro Gallese y Orlando City están lejos de llegar a un acuerdo para la renovación. Los próximos días serán claves pero el arquero de la selección peruana ya cuenta con opciones importantes de varios clubes de la MLS y también de Brasil. Desde su entorno señalan que el plan no es volver a Perú en estos momentos", informó Gustavo Peralta.

¿En qué clubes ha jugado Pedro Gallese?

Estos son los equipos por los que ha pasado Pedro Gallese en su carrera profesional:

  • Universidad San Martín
  • Atlético Minero
  • Juan Aurich
  • Tiburones Rojos
  • Alianza Lima
  • Orlando City

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

