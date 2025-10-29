¿Pedro Gallese dejará Orlando City para jugar con Messi en Inter Miami? Lo último que se sabe

Pedro Gallese se ha consolidado como uno de los peruanos más destacados en la MLS, gracias a sus sobresalientes actuaciones con el Orlando City. Sin embargo, recientemente se conoció que su continuidad en el club está en duda, lo que ha despertado el interés de varios equipos del torneo estadounidense. Entre ellos, comenzó a sonar con fuerza el nombre del Inter de Miami, equipo donde milita Lionel Messi.

Los rumores sobre el futuro del arquero de la selección peruana surgieron luego de que el periodista Alonso Contreras revelara que las negociaciones entre Gallese y Orlando City no marchan bien, situación que ha despertado el interés de diversos clubes de la MLS.

A raíz de ello, crecieron las especulaciones de que el Inter de Miami podría ser uno de los principales interesados, generando ilusión entre los hinchas peruanos ante la posibilidad de ver a Pedro Gallese compartir vestuario con Lionel Messi.

Pedro Gallese interesa en el Inter de Miami

En ese sentido, lo que en un inicio parecía solo un rumor comenzó a tomar fuerza luego de que el periodista peruano radicado en Estados Unidos, Luis Carlos Pineda, confirmara que las ‘Garzas’ tienen en la mira al guardameta nacional, aprovechando su complicada situación contractual.

Además, el citado comunicador de 'Soccer Reporters' precisó que un regreso al fútbol peruano no es una alternativa para el futuro de Pedro Gallese, principalmente por la complicada coyuntura que vive el país.

Pedro Gallese interesa en el Inter Miami de Lionel Messi para 2026. Foto: Orlando City

“Según fuentes, Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese, dado que está libre en el mercado. Perú, por ahora, no es opción debido a la inestabilidad política que atraviesa”, escribió en su cuenta de ‘X’.

Esta posibilidades crecen, teniendo en cuenta que Rocco Rios Novo, portero de las 'Garzas', se encuentra a préstamo hasta finales de 2025. De esta forma, en caso el 'Pulpo' no consiga llegar a un acuerdo con la dirección deportiva del Orlando City, es probable que pueda reunirse con personal del Inter de Miami para convertirse en una de las figuras del equipo para la siguiente campaña.

Valor de mercado de Pedro Gallese

Pedro Gallese ha mantenido un destacado desempeño en el fútbol norteamericano, consolidándose como una de las figuras del Orlando City. No obstante, su valor en el mercado ha experimentado una notable caída con el paso del tiempo. Según Transfermarkt, pasó de estar tasado en 3 millones de euros en 2021 a estar actualmente cotizado en 500 mil euros.