Pedro Gallese está lejos del Orlando City y hay interesados: "Preguntan por su situación"

Uno de los pocos futbolistas de la selección peruana que siguen brillando en el extranjero es Pedro Gallese, portero que recientemente despertó el interés de Alianza Lima como refuerzo para la temporada 2026. En ese sentido, ahora desde Estados Unidos llegó información sobre su situación con el Orlando City de la Major League Soccer y también sobre los clubes que quieren hacerse con sus servicios.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el periodista conocido como Alonso El Inca, quien se encarga de brindar datos sobre la MLS y todos los jugadores nacionales que compiten en ella, sorprendió a muchos al notificar sobre cómo le va al 'Pulpo' en su club. Según el comunicador, el portero todavía no alcanza la cifra que busca para renovar su vínculo contractual con el elenco de Florida.

"Las negociaciones están lejos de cerrarse y varios clubes de la MLS ya preguntan por su situación. El futuro del capitán peruano está lejos de Orlando City", agregó en redes sociales. De esta forma, probablemente Pedro Gallese deba buscar un nuevo elenco en Estados Unidos para continuar con su carrera como futbolista profesional y al parecer las ofertas no tardarán mucho tiempo en llegar.

Pedro Gallese lleva seis temporadas en el Orlando City.

Eso sí, Alonso El Inca no reveló si los clubes interesados en el arquero de la selección peruana pertenecen a la MLS o quizá a alguna competición de Sudamérica, incluyendo a la Liga 1 donde hace poco se rumoró una posible llegada a Alianza Lima para competir con Guillermo Viscarra y armar dos planteles, uno para la Copa Libertadores y el otro para el campeonato doméstico.

¿Pedro Gallese llegará a Alianza Lima?

La respuesta es un rotundo no. Según informó Gerson Cuba hace unas semanas, Alianza Lima descartó tener negociaciones con Pedro Gallese para que sea su flamante fichaje de cara a la temporada 2026. Los íntimos todavía tienen contrato con 'Billy' Viscarra, de la selección boliviana, y su rendimiento en tienda blanquiazul ha dejado conforme a la directiva.