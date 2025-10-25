- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Tiene la misma nacionalidad que Yamal y ahora reconfirmó que desea jugar por Perú: "Es mi sueño"
La selección peruana tiene un potencial jugador que desea vestir la Blanquirroja y una de sus características principales es que comparte la misma nacionalidad que Lamine Yamal: ambos con raíces en Marruecos.
La selección peruana sigue buscando a los mejores jugadores en Europa para incorporarlos y mostrar su talento en las categorías inferiores antes de llegar al equipo principal. Gracias al trabajo de búsqueda realizado por la página 'Peruanos por el mundo', se ha descubierto que en el Genoa Sub-18 hay un jugador de nacionalidad marroquí que también tiene la peruana. Destaca en su equipo, por lo que podría ser tomado en cuenta para una convocatoria.
PUEDES VER: Juega en Genoa de Italia, tiene nacionalidad marroquí y ahora confirmó que jugará por Perú
Soufian Rahim Delgado: Tiene la misma nacionalidad que Lamine Yamal y ahora reconfirmó que desea jugar por la selección peruana
En esta ocasión, estamos hablando de Soufian Rahim Delgado, quien en una primera entrevista con el periodista Gian Franco Zelayo, confirmó que le gustaría jugar por la selección peruana en caso de ser convocado, a pesar de también estar disponible para los equipos de Italia y Marruecos.
"Me gustaría mucho aceptar el llamado de la selección peruana, si hay una oportunidad. Sería muy feliz. Tengo pasaporte peruano vigente", le dijo Soufian Rahim en una conversación principal.
Luego, esto se extendió y también recibió otra entrevista, pero en esa ocasión fue por el scouting profesional llamado César Mosquera, quien tuvo una conversación grabada.
Video: César Mosquera
En esta, el futbolista de Genoa Sub-18 manifestó que vestir la selección peruana y defender las raíces de su madre sería un honor que tomaría con total responsabilidad.
"¡Claro que sí! La selección peruana es mi sueño. Cuando veo los partidos y a los aficionados, siento una emoción única. Quiero conocer la cancha. ¡Esperemos!", reveló.
"Para mí es un sueño. A mí no me interesa con quién juego, quiero solo jugar con la selección. Ir a representar el país de mi mamá", acotó el futbolista al comunicador peruano.
Es importante destacar que Soufian Rahim Delgado tiene la misma nacionalidad que Lamine Yamal, la de Marruecos, pero que ambos defenderían a países distintos a los de sus raíces, ya que uno aceptaría el llamado de Perú y el otro ya es figura en la selección de España.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50