Tiene la misma nacionalidad que Yamal y ahora reconfirmó que desea jugar por Perú: "Es mi sueño"

La selección peruana sigue buscando a los mejores jugadores en Europa para incorporarlos y mostrar su talento en las categorías inferiores antes de llegar al equipo principal. Gracias al trabajo de búsqueda realizado por la página 'Peruanos por el mundo', se ha descubierto que en el Genoa Sub-18 hay un jugador de nacionalidad marroquí que también tiene la peruana. Destaca en su equipo, por lo que podría ser tomado en cuenta para una convocatoria.

Soufian Rahim Delgado: Tiene la misma nacionalidad que Lamine Yamal y ahora reconfirmó que desea jugar por la selección peruana

En esta ocasión, estamos hablando de Soufian Rahim Delgado, quien en una primera entrevista con el periodista Gian Franco Zelayo, confirmó que le gustaría jugar por la selección peruana en caso de ser convocado, a pesar de también estar disponible para los equipos de Italia y Marruecos.

"Me gustaría mucho aceptar el llamado de la selección peruana, si hay una oportunidad. Sería muy feliz. Tengo pasaporte peruano vigente", le dijo Soufian Rahim en una conversación principal.

Luego, esto se extendió y también recibió otra entrevista, pero en esa ocasión fue por el scouting profesional llamado César Mosquera, quien tuvo una conversación grabada.

Video: César Mosquera

En esta, el futbolista de Genoa Sub-18 manifestó que vestir la selección peruana y defender las raíces de su madre sería un honor que tomaría con total responsabilidad.

"¡Claro que sí! La selección peruana es mi sueño. Cuando veo los partidos y a los aficionados, siento una emoción única. Quiero conocer la cancha. ¡Esperemos!", reveló.

"Para mí es un sueño. A mí no me interesa con quién juego, quiero solo jugar con la selección. Ir a representar el país de mi mamá", acotó el futbolista al comunicador peruano.

Es importante destacar que Soufian Rahim Delgado tiene la misma nacionalidad que Lamine Yamal, la de Marruecos, pero que ambos defenderían a países distintos a los de sus raíces, ya que uno aceptaría el llamado de Perú y el otro ya es figura en la selección de España.