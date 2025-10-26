0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1
Universitario vs ADT por el Clausura

Piero Quispe hace peculiar pedido a Manuel Barreto sobre su futuro en la selección: "Espero..."

El exjugador de Universitario de Deportes quiere seguir creciendo futbolísticamente en una liga extranjera, pero también busca ser convocado para la selección.

Piero Quispe, de 24 años, es uno de los futbolistas que promete ser una carta de recambio para la próxima generación del fútbol peruano, pero también sabe a la perfección que debe trabajar arduamente para ser considerado en las próximas convocatorias. Mientras ya hizo su debut con la camiseta del Sydney, tiene muy presente un pedido a Manuel Barreto.

Soufian Rahim Delgado: Tiene la misma nacionalidad que Lamine Yamal y ahora reconfirmó que desea jugar por la selección peruana

PUEDES VER: Jugador con la misma nacionalidad que Lamine Yamal reafirmó su deseo de jugar por Perú: "Es mi sueño"

Manuel Barreto es el técnico que está a cargo de la selección peruana en la actualidad y su idea principal es buscar piezas de recambio generacional para tener más posibilidades de jugadores. En la última fecha FIFA se jugó contra Chile y quedó demostrado que hay cartas disponibles para empezar a ilusionarse.

Piero Quispe pide selección

Si bien es cierto que está enfocado en triunfar en el extranjero, Piero Quispe también está concentrado en defender los colores de la selección peruana de la mejor manera. En ese sentido, desde Australia se hizo peculiar pedido a Barreto.

"Es una nueva selección, con jugadores que lo están haciendo bien, y voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí. En esta no tuve continuidad porque solo estaba entrenando, pero espero hacer las cosas bien y ser convocado", sostuvo.

Piero Quispe

Piero Quispe busca ser parte de la próxima convocatoria.

Aunque pide ser considerado para la siguiente convocatoria de preparación donde se jugará con Chile y Rusia, lo cierto es que Quispe debe mostrar un buen nivel futbolístico para ganarse su lugar en la selección.

