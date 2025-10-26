- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Piero Quispe hace peculiar pedido a Manuel Barreto sobre su futuro en la selección: "Espero..."
El exjugador de Universitario de Deportes quiere seguir creciendo futbolísticamente en una liga extranjera, pero también busca ser convocado para la selección.
Piero Quispe, de 24 años, es uno de los futbolistas que promete ser una carta de recambio para la próxima generación del fútbol peruano, pero también sabe a la perfección que debe trabajar arduamente para ser considerado en las próximas convocatorias. Mientras ya hizo su debut con la camiseta del Sydney, tiene muy presente un pedido a Manuel Barreto.
PUEDES VER: Jugador con la misma nacionalidad que Lamine Yamal reafirmó su deseo de jugar por Perú: "Es mi sueño"
Manuel Barreto es el técnico que está a cargo de la selección peruana en la actualidad y su idea principal es buscar piezas de recambio generacional para tener más posibilidades de jugadores. En la última fecha FIFA se jugó contra Chile y quedó demostrado que hay cartas disponibles para empezar a ilusionarse.
Piero Quispe pide selección
Si bien es cierto que está enfocado en triunfar en el extranjero, Piero Quispe también está concentrado en defender los colores de la selección peruana de la mejor manera. En ese sentido, desde Australia se hizo peculiar pedido a Barreto.
"Es una nueva selección, con jugadores que lo están haciendo bien, y voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí. En esta no tuve continuidad porque solo estaba entrenando, pero espero hacer las cosas bien y ser convocado", sostuvo.
Piero Quispe busca ser parte de la próxima convocatoria.
Aunque pide ser considerado para la siguiente convocatoria de preparación donde se jugará con Chile y Rusia, lo cierto es que Quispe debe mostrar un buen nivel futbolístico para ganarse su lugar en la selección.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50