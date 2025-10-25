Piero Quispe recibió potente puntaje de importante página internacional tras victoria con Sydney FC

Piero Quispe sigue dando de que hablar luego de su fichaje por el Sydney FC, el peruano fue titular en la victoria por 2-0 ante Central Coast Mariners por la fecha 2 del A League 2025/26. El exjugador de Universitario fue vital en el triunfo tras su gran actuación e iniciar la jugada del segundo gol. Tras ello, una reconocida página no tardó en valorar su rendimiento.

El volante fue duramente cuestionado en su momento por haber firmado por un club poco conocido y de una liga considerada exótica. Sin embargo, desde su arribo al Sydney FC ha logrado ganarse el respeto y la admiración de los hinchas gracias a su talento y entrega.

En su más reciente actuación, Piero Quispe volvió a brillar al ser clave en la jugada del segundo gol de su equipo, tras ejecutar un brillante pase largo que rompió líneas y generó la acción del tanto, siendo fundamental en el marcador. Así lo reflejó la reconocida página estadística Sofascore, que calificó su desempeño con 7.4 puntos, una de las notas más altas de su escuadra.

Sofascore calificó a Piero Quispe como uno de los mejores del Sydney FC.

Además, el portal especializado destacó su notable aporte en la generación de juego y en el trabajo defensivo: el peruano registró un 89 % de efectividad en los pases y recuperó el balón en cinco oportunidades, consolidándose como un jugador cada vez más influyente en el mediocampo australiano.

Piero Quispe se lució con un pase en el 2-0 del Sydney FC

Cuando llegó los 90 minutos, Piero Quispe bajó hasta su propio campo y se lució con un espectacular centro a la banda derecha donde se encontraba Joe Lolley, quien se metió hasta el área y sacó un centro raso para que Patrick Wood marcara el 2-0.

¿Cuánto vale Piero Quispe?

Piero Quispe es uno de los jugadores peruanos más valiosos de la actualidad. Según Transfermarkt, portal especializado en el mercado de fichajes, el peruano está cotizado en 2,5 millones de euros, un poco por debajo de su máximo histórico de 2,8 millones que logró en 2024.