DT de Sydney FC dio sorpresivo concepto sobre Piero Quispe tras su debut: "Es un jugador..."

Piero Quispe tuvo su tan esperado debut oficial con camiseta de Sydney FC de Australia, pero no fue de la mejor forma posible pues pese a que arrancó como titular, su equipo cayó derrotado 2-1 a manos del Adelaide United por la primera fecha de la A League 2025-26 (Primera División).

Tras el pitido final, el DT Ufuk Talay dio la cara ante los medios de comunicación, donde además de dar sus impesiones del encuentro, sorprendió al referirse sobre el volante peruano, al cual lo calificó como un jugador que tiene el talento para ayudar a los 'Sky Blue' a avanzar en la cancha. Además, destacó su participación porque no disputaba un juego por los puntos hace dos meses.

"Definitivamente, es un jugador de la visa y lo llevamos aquí porque cree que tiene el talento de ayudar a nuestro equipo a avanzar. Él tuvo buenos toques esta noche. Ha sido dos meses desde que jugó su último partido. Así que lo empujamos tan lejos como podíamos y luego hicimos los cambios. Así que el mejor y más fuerte se convierte en mejor para nosotros", declaró en conferencia de prensa.

Video: A League

DT de Sydney FC calificó de emocionante a Piero Quispe

Anteriormente a las declaraciones citadas, el estratega australiano no tuvo reparos en decir que el mediocampista de 24 años es un jugador muy emocionante, en su percepción por lo que vio de él en el terreno de juego del Hindmarsh Stadium de Adelaida.

"Creo que Víctor Campuzano es un jugador muy emocionante, así como Piero Quispe. Joe Lolley ha sido muy influyente en esta competición desde hace mucho tiempo. Tenemos un poco de energía en la izquierda con Alassane y también Abel que han venido a hacer la diferencia", agregó.

Piero Quispe: estadísticas con Sydney FC ante Adelaide United

El 'Príncipe Inca' recibió la confianza de Talay para comenzar la temporada 2025-26 de la liga australiana jugando de segundo delantero ante Adelaide United. En dicha posición, el ex Universitario tuvo un rol más ofensivo y así lo demostraron sus estadísticas. En 80 minutos en cancha realizó un disparo, dio un pase clave, tuvo el 92% de toques precisos (35 de 38) y realizó dos intercepciones. Todo esto hizo que el portal Sofascore le diera una calificación de 6.5 puntos a su actuación.

Sofascore le dio una calificación de 6.5 puntos a Piero Quispe en el Sydney FC vs. Adelaide United. Foto: Sofascore

¿Cuándo vuelve a jugar Piero Quispe con Adelaide United?

El siguiente duelo de Piero Quispe con Sydney FC será en una semana, más precisamente el sábado 25 de octubre, cuando reciban a Central Coast Mariners por la segunda jornada de la A League 2025-26 desde el Sydney Football Stadium a partir de las 03:35 horas de Perú.