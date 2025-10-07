- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Cerro vs Sol de América
- Chile vs méxico
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Sydney FC dio fuerte comentario sobre Piero Quispe pese a triunfo ante Perth Glory: "No..."
Sydney FC ganó en su último amistoso de pretemporada, sin embargo, pese al resultado, su club dejó un potente mensaje respecto al volante peruano Piero Quispe.
Piero Quispe se alista para su tan anhelado debut en la A-League de Australia. No obstante, hace poco, Sydney FC sostuvo un último duelo de preparación contra Perth Glory, que volvió a tener como protagonista al mediocampista de 24 años.
PUEDES VER: Sydney FC dio rotunda opinión sobre Piero Quispe tras fallar un gol ante Andrew Redmayne: "Un..."
Sydney FC dejó tajante mensaje sobre Piero Quispe
El popular 'Chico Maravilla' fue titular en la victoria de su equipo por 3-1 frente al 'PGFC'. Durante este compromiso, nuevamente, el volante peruano tuvo varias chances de poder marcar, pero falló en la definición. Bajo ese contexto, los 'Sky Blues' dejaron un fuerte comentario sobre el ex Pumas UNAM de México.
"La primera chance celeste llegó del pie del peruano Piero Quispe quien combinó bien con Víctor Campuzano, sin embargo no conectó con su remate y Birighitti logró atajar en el arco de Glory", señalaron en su web oficial.
Sydney FC y su tajante comentario sobre Piero Quispe
Piero Quispe quedó preparado para el debut en la A-League
Luego del triunfo ante Perth Glory, el 'Príncipe Inca' ya está preparado para su próximo estreno oficial con Sydney FC en la A-League 2025-26. De acuerdo a la programación oficial, el debut de su equipo en esta temporada será frente a Adelaide United este 17 de octubre a las 03:00 horas de Perú.
Los dirigidos por el técnico Ufuk Talay llegarán motivados a su próximo compromiso en la Liga de Australia en donde apuntan a sumar sus primeros tres puntos. Para eso, el plantel se reforzó con figuras como Riley Tanner, Patrick Wood, Mitch Glasson, entre otros.
Valor en el mercado de Piero Quispe
Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Piero Quispe se cotiza actualmente en 2.50 millones de euros en el mercado de pases.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50