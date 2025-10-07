0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Sydney FC dio fuerte comentario sobre Piero Quispe pese a triunfo ante Perth Glory: "No..."

Sydney FC ganó en su último amistoso de pretemporada, sin embargo, pese al resultado, su club dejó un potente mensaje respecto al volante peruano Piero Quispe.

Solange Banchon
Sydney FC y su firme mensaje sobre Piero Quispe tras amistoso de pretemporada
Sydney FC y su firme mensaje sobre Piero Quispe tras amistoso de pretemporada | Sydney FC/Composición: Líbero
Piero Quispe se alista para su tan anhelado debut en la A-League de Australia. No obstante, hace poco, Sydney FC sostuvo un último duelo de preparación contra Perth Glory, que volvió a tener como protagonista al mediocampista de 24 años.

Sydney FC se pronunció tras el amistoso de pretemporada contra Central Coast Mariners

PUEDES VER: Sydney FC dio rotunda opinión sobre Piero Quispe tras fallar un gol ante Andrew Redmayne: "Un..."

Sydney FC dejó tajante mensaje sobre Piero Quispe

El popular 'Chico Maravilla' fue titular en la victoria de su equipo por 3-1 frente al 'PGFC'. Durante este compromiso, nuevamente, el volante peruano tuvo varias chances de poder marcar, pero falló en la definición. Bajo ese contexto, los 'Sky Blues' dejaron un fuerte comentario sobre el ex Pumas UNAM de México.

"La primera chance celeste llegó del pie del peruano Piero Quispe quien combinó bien con Víctor Campuzano, sin embargo no conectó con su remate y Birighitti logró atajar en el arco de Glory", señalaron en su web oficial.

Piero Quispe

Sydney FC y su tajante comentario sobre Piero Quispe

Piero Quispe quedó preparado para el debut en la A-League

Luego del triunfo ante Perth Glory, el 'Príncipe Inca' ya está preparado para su próximo estreno oficial con Sydney FC en la A-League 2025-26. De acuerdo a la programación oficial, el debut de su equipo en esta temporada será frente a Adelaide United este 17 de octubre a las 03:00 horas de Perú.

Los dirigidos por el técnico Ufuk Talay llegarán motivados a su próximo compromiso en la Liga de Australia en donde apuntan a sumar sus primeros tres puntos. Para eso, el plantel se reforzó con figuras como Riley Tanner, Patrick Wood, Mitch Glasson, entre otros.

Valor en el mercado de Piero Quispe

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Piero Quispe se cotiza actualmente en 2.50 millones de euros en el mercado de pases.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

