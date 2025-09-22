Figura alemana elogió a Piero Quispe: "Puede ser uno de los mejores peruanos de todos los tiempos"

Piero Quispe llegó a Australia para sumarse a los trabajos de Sydney FC. Hay expectativas por ver al volante de 24 años en el fútbol de Oceanía. Incluso, el director deportivo de los Sky Blues, el alemán Alexander Baumjohann, no dudó en elogiar al 'Chico maravilla'.

Alexander Baumjohann, director deportivo de Sydney FC, indicó que es un apasionado del fútbol sudamericano, por ello tiene una lista de los jugadores más talentosos de cada país, donde sobresale Piero Quispe.

Alexander Baumjohann, la figura alemana, elogió a Piero Quispe

Alexander Baumjohann señaló que Piero Quispe tiene talento para brillar en las principales ligas del mundo. "Es el jugador que más me entusiasma desde que estoy aquí en este rol porque creo que no solo nos dará éxito, también mucho estilo, y los fanáticos lo amarán", señaló.

Alexander Baumjohann es director deportivo de Sydney FC

"Creo que Piero es un jugador de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas (de Europa). Si lo hace bien y tiene suficiente tiempo de juego, creo que puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos", aseguró.

La llegada de Piero Quispe a Sydney FC

Baumjohann contó que cuando vio en acción a Piero Quispe, en el 2021, quedó encantado por el talento del volante nacional, que en ese tiempo militaba en Universitario de Deportes.

"Pensé que sería la próxima gran promesa del Perú", expresó la figura alemana a A-Leagues. Es importante señalar, que Piero Quispe fue uno de los talentos más prometedores del cuadro crema.

Luego, Alexander confesó que no tenía planeado contratar a Piero Quispe; sin embargo, cuando se enteró de que Pumas necesitaba liberar un cupo de extranjero para contratar a un delantero, lanzó una oferta para fichar al volante.

Piero Quispe con los colores de Sydney FC

"Hace seis o siete semanas, por coincidencia, me enteré de que Pumas estaba teniendo problemas y quería fichar a un delantero, pero ya tenían todas las plazas extranjeras ocupadas, por lo que querían mover a uno de sus jugadores extranjeros. Fue entonces cuando llamé por teléfono a su director deportivo, Eduardo Saracho, y charlé con él (…)", contó.

"Luego hablé con el agente de Piero y después con él. Todo el proceso tardó probablemente una semana aproximadamente para que todos estuvieran de acuerdo, pero Piero estaba convencido de que era el paso correcto en su carrera", agregó.