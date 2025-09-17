0

Sydney FC de Piero Quispe anuncia salida de jugador que llegó como flamante fichaje: "Mutuo acuerdo"

¡Oficial! Piero Quispe aún no debuta oficialmente en Sydney FC de Australia. En medio de ello, se conoció que los 'Sky Blues' oficializaron la salida de pieza clave.

Solange Banchon
Sydney FC hizo oficial la salida de futbolista luego del fichaje de Piero Quispe
Sydney FC hizo oficial la salida de futbolista luego del fichaje de Piero Quispe
Hace algunas semanas, Sydney FC de Piero Quispe anunció por todo lo alto la incorporación del volante peruano para la temporada 2025-26. Sin embargo, el último miércoles, los hinchas se llevaron una gran sorpresa al conocer que el cuadro australiano confirmó la salida de un futbolista internacional.

Sydney FC hizo oficial la salida de futbolista

Se trata de Douglas Costa. Mediante su página web, los 'Sky Blues' hicieron oficial la destitución del experimentado atacante, asimismo, informaron que su no continuidad corresponde íntegramente a un tema personal del jugador en Brasil.

"El Sydney FC ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato de Douglas Costa, por lo que el extremo no podrá viajar a Australia. Asuntos legales y personales en curso en su país natal han impedido al brasileño salir", señalaron.

Douglas Costa

Sydney FC oficializa la salida de Douglas Costa

Es importante resaltar que, la salida de Costa se dio de forma repentina, toda vez que cuando arribó al conjunto de Oceanía había firmado un vínculo contractual de dos temporadas, sin embargo, apenas pudo disputar una campaña.

La noticia ha impactado significativamente a todos sus seguidores, con lo cual el propio exseleccionado brasileño se ha pronunciado al respecto. "Lamento mucho no poder regresar en este momento debido a los asuntos que debo resolver en casa, pero siempre recordaré con cariño mi tiempo en Sídney", expresó.

Mientras tanto, su exestratega Ufuk Tulay reveló su gratitud por todo el aporte que tuvo el extremo de 35 años en el club australiano. "Douglas nos dio algunas actuaciones entretenidas durante su temporada aquí, y quiero agradecerle por el esfuerzo y la calidad que aportó al equipo", señaló a los medios.

