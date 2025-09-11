Pumas de México olvida a Piero Quispe con futbolista de Argentina: "Préstamo por un año"

Hace poco se confirmó que Pumas de México le renovó contrato a Piero Quispe hasta el 2028, pero a su vez decidió darlo en condición de préstamo al Sidney FC de la A-League, Primera División de Australia, representando un golpe en su carrera profesional. Ahora, el equipo de la Liga MX, al cual pertenece aún su pase, parece haberlo olvidado debido a que está buscando cerrar el fichaje de un futbolista de Argentina.

Como sabemos, el mediocampista de la selección peruana fue anunciado en el club de Oceanía y ha despertado muchos comentarios por parte de la hinchada, ya que muchos consideran un retroceso a nivel deportivo y otros aseguran que quizá es el trampolín que necesita para retomar su mejor versión dentro del campo, y así volver con todo al club de la UNAM. Sin embargo, desde el territorio azteca han expresado su interés en contar con Ezequiel 'Chimy' Álvarez.

Según informó César Luis Merlo, Pumas está negociando el préstamo por un año y con opción a compra del delantero argentino que actualmente le pertenece al Real Betis de LaLiga, Primera División de España. Si bien no juega en la misma posición que Piero Quispe, sí deja en claro que el club de México ya está pensando en lo que será la próxima temporada y en sus planes no está el regreso del peruano.

El 'Chimy' Álvarez en la mira de Pumas UNAM.

¿En qué clubes ha jugado el 'Chimy' Álvarez?

El atacante argentino ha jugado en los siguientes clubes a lo largo de su carrera profesional, misma que comenzó en el 2010:

Club Tiro Federal

San Lorenzo

SD Huesca

Osasuna

Real Betis

¿Cuál es el valor de 'Chimy' Álvarez?

Actualmente, el 'Chimy' Álvarez tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más baratos de toda su carrera profesional, sobre todo si lo comparamos con los 15 millones que llegó a cotizar cuando en el 2019 se encontraba jugando para el Osasuna de la Primera División de España.