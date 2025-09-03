El insólito apodo que le pusieron en Australia a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC

Finalmente, Piero Quispe fue oficializado en Sydney FC donde buscará ser protagonista y lograr todos los objetivos. El mediocampista nacional llegó procedente de Pumas UNAM de la Liga MX en medio de diversos comentarios de los hinchas, mientras en Australia prepararon un insólito apodo para él.

Cabe mencionar que el volante peruano no tuvo una buena temporada con el elenco mexicano, por ello, espera tener más continuidad en el conjunto australiano y recuperar su mejor versión, aquella que demostró cuando estaba en la Liga 1 con camiseta de Universitario y lograr el título nacional 2023.

¿Cuál es el apodo de Piero Quispe en Australia?

De acuerdo a sus recientes publicaciones vías redes sociales, y después de oficializarlo como el flamante refuerzo, Sydney FC publicó una imagen del futbolista vistiendo la camiseta de la selección peruana y con un particular sobrenombre que comenzó a captar la atención de los cibernautas: “El Príncipe Inca”.

Pese a algunos cuestionamientos que se generaron con la decisión de jugar en la Liga de Australia y dejar México, lo cierto es que la expectativa por ver al peruano en acción crece. De esta manera, una nueva etapa en la carrera del ex jugador de Universitario comenzó.

Para muchos usuarios, Piero Quispe es uno de los futbolistas más desequilibrantes en el ataque que tuvo la Liga 1. Su talento ayudó a conseguir el ansiado título de la ‘U’ y entró en la órbita de importantes clubes del extranjero, fichando así por Pumas UNAM donde tuvo su primera experiencia a nivel internacional.

La publicación de Sydney FC sobre Piero Quispe tras fichaje

Piero Quispe: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Piero Quispe tiene un valor en el mercado actual de 2,50 mill. €.