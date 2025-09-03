- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Piero Quispe
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
El insólito apodo que le pusieron en Australia a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC
Piero Quispe fue presentado en Sydney FC tras dejar Pumas UNAM y recibió un insólito apodo en Australia que sorprendió a todos los hinchas.
Finalmente, Piero Quispe fue oficializado en Sydney FC donde buscará ser protagonista y lograr todos los objetivos. El mediocampista nacional llegó procedente de Pumas UNAM de la Liga MX en medio de diversos comentarios de los hinchas, mientras en Australia prepararon un insólito apodo para él.
PUEDES VER: ¡Una fortuna! Se confirmó el descomunal monto que Sydney FC deberá desembolsar por Piero Quispe
Cabe mencionar que el volante peruano no tuvo una buena temporada con el elenco mexicano, por ello, espera tener más continuidad en el conjunto australiano y recuperar su mejor versión, aquella que demostró cuando estaba en la Liga 1 con camiseta de Universitario y lograr el título nacional 2023.
¿Cuál es el apodo de Piero Quispe en Australia?
De acuerdo a sus recientes publicaciones vías redes sociales, y después de oficializarlo como el flamante refuerzo, Sydney FC publicó una imagen del futbolista vistiendo la camiseta de la selección peruana y con un particular sobrenombre que comenzó a captar la atención de los cibernautas: “El Príncipe Inca”.
Pese a algunos cuestionamientos que se generaron con la decisión de jugar en la Liga de Australia y dejar México, lo cierto es que la expectativa por ver al peruano en acción crece. De esta manera, una nueva etapa en la carrera del ex jugador de Universitario comenzó.
Para muchos usuarios, Piero Quispe es uno de los futbolistas más desequilibrantes en el ataque que tuvo la Liga 1. Su talento ayudó a conseguir el ansiado título de la ‘U’ y entró en la órbita de importantes clubes del extranjero, fichando así por Pumas UNAM donde tuvo su primera experiencia a nivel internacional.La publicación de Sydney FC sobre Piero Quispe tras fichaje
Piero Quispe: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Piero Quispe tiene un valor en el mercado actual de 2,50 mill. €.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00