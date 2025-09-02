DT de Sydney FC dio imponente calificativo a Piero Quispe tras su fichaje: "Calidad..."

Piero Quispe ya tiene nuevo equipo tras confirmarse su salida de Pumas UNAM. Se trata del Sydney FC, conjunto que juega en la Primera División de Australia y el cual anunció por todo lo alto la llegada del volante peruano. Uno de los primeros en referirse a la incorporación fue el DT del equipo, Ufuk Talay, quien le dio sorprendente calificativo al ex Universitario.

El entrenador australiano fue entrevistado por el área de prensa del club y calificó al 'Príncipe Inca' como un jugador de calidad que ha demostrado su potencial en el fútbol peruano, así como mostrar su felicidad porque los 'Sky Blue' lo hayan podido traer en el mejor momento de su carrera.

"Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC, en su mejor momento, es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor en su liga, ganando títulos tanto individuales como colectivos en Perú", declaró para al web oficial de la institución.

Ufuk Talay destacó la calidad de Piero Quispe como futbolista tras su llegada a Sydney FC. Foto: Sydney FC

DT de Sydney FC resaltó las cualidades de Piero Quispe

En esa misma línea, el también exmediocampista resaltó las cualidades que puede aportar el futbolista de 24 años al Sydney FC como su creatividad, visión de juego y mentalidad ganadora; las cuales pueden ilusionar a los aficionados en busca del objetivo de volver a ser campeones de liga.

"Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros", agregó el estratega.

Piero Quispe llegó a Sydney FC cedido por Pumas

A pesar que se haya ido de Pumas, Piero Quispe aún pertenece al club mexicano pues este tiene su carta pase y lo que ha hecho fue un préstamo al Sydney FC por toda la temporada 2025-26. Sin embargo, el el contrato entre todas las partes existe una clausula para que el elenco australiano pueda ejecutar la opción a compra del volante ofensivo.

Piero Quispe fue cedido por Pumas a Sydney FC por una temporada con opción a compra. Foto: Pumas UNAM