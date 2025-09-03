- Hoy:
¡Una fortuna! Se confirmó el descomunal monto que Sydney FC deberá desembolsar por Piero Quispe
Conoce la millonaria cifra que debe pagar Sydney FC por la compra del pase del volante nacional Piero Quispe, reciente fichaje para la temporada 2025-26.
Piero Quispe es la flamante contratación de Sydney FC de Australia. El ex Pumas UNAM será el primer peruano en jugar la A-League, y tendrá como principal objetivo sobresalir en el fútbol de Oceanía.
¿Cuándo debe pagar Sydney FC por la compra del pase de Piero Quispe?
Previo a oficializarse su fichaje por los 'Sky Blues', el periodista Gustavo Peralta reveló en el programa 'L1 Radio' la millonaria cifra que debería pagar el cuadro australiano si desea comprar la carta pase del 'Chico Maravilla'. ¿A cuánto nos referimos?Piero Quispe fue oficializado como fichaje de Sydney FC de Australia/Foto: X
"Si Sidney FC quiere hacer uso de la compra son 3 millones de dólares", señaló el comunicador. Sobre ello, es válido recordar que, a poco de anunciarse su salida, el elenco 'Auriazul' decidió extender el contrato del mediocampista ofensivo por dos años más.
En un primer momento, Piero Quispe tenía contrato con Pumas UNAM hasta diciembre de 2026. Sin embargo, durante las negociaciones, el futbolista de 24 años renovó su vínculo con los 'Universitarios' hasta finales del 2028.
Piero Quispe jugará cedido en Sydney FC desde Pumas UNAM
Quispe fue cedido en condición de préstamo a Sydney FC de Australia desde Pumas UNAM de México por un tiempo de 9 meses. De igual forma, tiene la opción de compra definitiva al término de la temporada.
Piero Quispe: ¿en cuánto se cotiza?
Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el volante nacional permanece tasado en la actualidad en 2.50 millones de euros. Con este monto, el habilidoso jugador es el de más alto valor en la plantilla de Sydney FC.
