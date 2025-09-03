- Hoy:
Prestigioso medio australiano dio firme calificativo a Quispe tras firmar por Sydney FC: "Fue una..."
The Australian, reconocida agencia internacional calificó rotundamente a Piero Quispe luego de ser oficializado en Sydney FC. ¿Qué le dijeron? Te contamos.
Piero Quispe fue anunciado por todo lo alto en Sydney FC de Australia. Con ello, el 'Príncipe Inca' afrontará un nuevo reto en su carrera profesional en la que tratará de afianzar su nivel, tras su paso en Pumas UNAM de la liga azteca.
La llegada del volante ofensivo a los 'Sky Blues' no solo ha repercutido en prensa peruana o mexicana, ya que incluso en Australia, también han analizado muy minuciosamente su breve trayectoria como futbolista, a tal punto de darle un tajante calificativo.Piero Quispe recordó a Universitario tras fichar por Sydney FC/Composición: GLR
Prensa de Australia dio fuerte calificativo a Piero Quispe
El prestigioso medio The Australian recordó la etapa del 'Chico Maravilla' en Universitario de Deportes, previo a su fichaje por el elenco de Pedregal, y no dudaron en catalogarlo como "figura destacada". Y es que, como se conoce, el mediocampista de 24 años, afrontó una memorable campaña durante el año en el que el club de sus amores, salió campeón.
"Antes de su mudanza a México, Quispe fue una figura destacada en la carrera de Universitario de Deportes hacia el título de la primera división peruana en 2023, y sus actuaciones le aseguraron el premio al jugador del año de la competencia", señalaron.Medio australiano calificó a Piero Quispe tras su anuncio en Sydney FC
¿Hasta cuándo es el contrato de Piero Quispe en Sydney FC?
Piero Quispe tiene un contrato con Sydney FC por un periodo de 8 meses, y en condición de préstamo. Además, tiene la opción de que su nueva escuadra pueda adquirir la compra de su pase.
Piero Quispe: valor en el mercado
Según Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, actualmente, Piero Quispe ostenta 2.50 millones de euros en el mercado de pases.
