Prensa mexicana dio duro comentario tras salida de Piero Quispe rumbo a Sydney FC: "Muy..."

¡Rumbo a Oceanía! Luego de casi una temporada y media, Piero Quispe dejará Pumas UNAM de la Liga MX para asumir un nuevo reto profesional en Sydney FC de Australia. Esta transferencia no pasó por alto en la prensa azteca.

Prensa de México se pronunció tras salida de Piero Quispe de Pumas UNAM

El reconocido Diario AS de México fue enfático y opinó duramente del volante peruano, señalando que su paso por el elenco de Pedregal podría catalogarse como "sin pena ni gloria". Además, indicaron que el mediocampista de 24 años tuvo un aporte bastante discreto.

Diario AS tuvo firme reación tras salida de Piero Quispe de Pumas UNAM

De otro lado, el medio azteca hizo un breve repaso de la trayectoria del 'Chico Maravilla' en el conjunto dirigido por Efraín Juárez y agregaron que su nivel en la Liga MX dejó "mucho que desear". Inclusive, hasta mencionaron de una indisciplina del habilidoso volante ofensivo con la 'Blanquirroja'.

"Llegó al fútbol mexicano con el cartel 'El mejor jugador de la liga peruana' y después muy poco se supo de él en la cancha, Piero Quispe sale de Pumas de la Universidad para formar parte del balompié de Australia, su destino será el equipo Sydney FC", agregaron.

Piero Quispe se irá de Pumas UNAM para llegar a Sydney FC

Piero Quispe y sus números con Pumas UNAM este 2025

Pese a no haber sido titular indiscutible con Pumas UNAM, el volante Piero Quispe llegó a disputar oficialmente 9 partidos con los 'Universitarios' esta temporada entre la Liga MX 2025 y la Leagues Cup.