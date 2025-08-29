¿Indirecta para Piero Quispe? Pumas impactó con su mensaje en redes sociales: "Disfruta jugar…"

Para muchos hinchas, Piero Quispe es uno de los futbolistas más desequilibrantes en el ataque que tuvo la Liga 1, pues su gran talento le permitió estar en la órbita de equipos del extranjero. Finalmente terminó fichando por Pumas UNAM de la Liga MX, club que recientemente captó la atención por una publicación que hizo en medio de la inminente salida del volante peruano.

Y es que la ex ‘joya’ de Universitario de Deportes no seguirá en el conjunto mexicano y todo apunta a que su próximo destino será Sydney FC, el equipo más ganador de Australia. En medio de esta situación, un post generó diversas reacciones en los hinchas y usuarios en general de las redes sociales.

¿Qué publicó Pumas UNAM en medio del torneo mexicano?

“Keylor Navas disfruta jugar en Pumas; busca dejar un legado de títulos al Club Universidad Nacional y aportar al crecimiento y desarrollo de los canteranos. DHL México nos regala esta charla con el portero costarricense ganador de 3 UEFA Champions League, admite que presión hay siempre en todos los lugares y en todos los trabajos”, se lee en la publicación.

Aunque el post no guarda relación con el futuro de Piero Quispe, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de los cibernautas, quienes están pendientes del contenido que sube a diario, sobre todo por una aparente indirecta al volante nacional.