Sporting Cristal contará con exfutbolista de Santos de Brasil para luchar por el título: "Listo..."

El Torneo Clausura 2025 inició con interesantes partidos en el que los diversos equipos luchan por conquistar el título nacional, siendo Sporting Cristal uno de ellos. En ese contexto, y en medio del receso por las Eliminatorias 2026, se conoció que un exfutbolista del Santos de Brasil se sumará al plantel.

Cabe mencionar que el conjunto celeste no pudo conquistar el Torneo Apertura y buscará revertir la situación en esta segunda parte de temporada, por ello, priorizó el mercado de pases haciendo importantes contrataciones. Asimismo, y para alegría de los hinchas del elenco rimense, otro jugador se sumará al equipo de Paulo Autuori.

(Video: RPP Noticias)

Sporting Cristal y una grata noticia para sus hinchas en la Liga 1

En conversación con el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP Noticias, el gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos habló de diversos temas, además de responder sobre la presencia de un importante futbolista que formó parte de las filas de Santos FC de Brasil años atrás: Gustavo Cazonatti.

“Sí, Gustavo está muy bien, él va a estar en noviembre y listo para jugar, son ocho meses… a veces los jugadores al séptimo mes ya se quieren meter, pero lo que dicen los médicos es que en cuanto no cumpla el octavo mes es imposible que pueda jugar”, respondió el directivo sobre si la recuperación del jugador ha sorprendido en la interna del club.

Gustavo Cazonatti es una de las figuras de Sporting Cristal | Foto: GLR

¿Cómo se lesionó Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal?

Por el Torneo Apertura 2025, Sporting Cristal venció 2-1 a Sport Boys y sumó su primera victoria en la Liga 1, sin embargo, este buen resultado se vio opacado por la dura lesión de Gustavo Cazonatti. Y es que el mediocampista brasileño fue a disputar un balón con el rival y se lastimó la rodilla, lo que dejó al futbolista visiblemente afectado.