Rebagliati quedó decepcionado tras debut de Vizeu en Cristal y le dio firme calificativo: "No me..."

Luego de que fue presentado por todo lo alto en Sporting Cristal, el delantero Felipe Vizeu debutó de manera oficial con camiseta celeste en el Torneo Clausura 2025 previo a la para por la fecha FIFA, sin embargo aún no logró estrenarse con el gol. En tal sentido, Diego Rebagliati fue categórico y opinó tajantemente sobre el ex Remo de Brasil.

Diego Rebagliati dio rotundo calificativo a Felipe Vizeu

En el programa de Youtube 'D&T', el reconocido comentarista deportivo reveló que quedó disconforme con el rendimiento que tuvo el atacante brasileño en el empate 2-2 de los cerveceros frente a Universidad Técnica de Cajamarca (UTC). No obstante, señaló que por ahora, es muy pronto realizar un certero análisis sobre su nivel.

Felipe Vizeu debutó con Cristal en la igualdad ante UTC

"No me gustó lo primero que vi de Felipe Vizeu. Muy rápido para juzgarlo, pero lo primero que vi no me gustó", expresó Rebagliati. Por otro lado, Rebagliati señaló sus razones por las cuales Vizeu no destacó en el duelo contra el 'Gavilán del Norte' y lo calificó como "pesado", en relación a su performance como '9'.

"Me pareció pesado. Lo que vi de arranque no me encantó. Veremos si con el paso de los partidos Vizeu logra convencer", sentenció Diego Rebagliati sobre el flamante delantero extranjero de Sporting Cristal.

¿Hasta cuándo es el contrato de Felipe Vizeu en Sporting Cristal?

El delantero brasileño Felipe Vizeu tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre de la temporada 2026. Su llegada al Rímac se dio procedente de Remo de la Serie B de Brasil, y este 2025 anotó 3 goles entre el torneo local y el Campeonato Paraense.

Felipe Vizeu: ¿en qué clubes ha jugado?