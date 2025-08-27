0
La inesperada noticia que conoció Joao Grimaldo en Riga FC tras su convocatoria en Perú

¿No sigue? El futbolista peruano Joao Grimaldo acaba de recibir una sorprendente noticia con el Riga FC a poco de sumarse a la selección peruana para las Eliminatorias 2026.

Solange Banchon
La noticia que recibió Joao Grimaldo luego de su llamado a la selección peruana
La noticia que recibió Joao Grimaldo luego de su llamado a la selección peruana | Riga FC
Este miércoles, Riga FC y Sparta Parga se enfrentaron en un emocionante partido que definió el futuro de uno de los clubes en la Conference League. El equipo de Joao Grimaldo se quedó con el triunfo por la mínima diferencia sobre el cuadro rival en los Playoffs de vuelta, sin embargo, en el post encuentro, el futbolista de la selección peruana conoció una sorpresiva noticia. ¿Qué pasó?

La noticia que recibió Joao Grimaldo tras su convocatoria a la selección peruana

Sucede que, si bien el cuadro de Letonia ganó por 1-0 en el Skonto Stadium, no fue suficiente para remontar el 2-0 que habían conseguido en el choque de ida. Con este resultado, el conjunto dirigido por el entrenador Adrián Gula se despide de manera oficial del certamen de la UEFA.

Es importante precisar que, el 'Látigo', jugó como titular este compromiso hasta los 78 minutos, en el que dejó el campo para permitir el ingreso de Marco Regža. Además, a lo largo de la Conference League, el extremo peruano dejó en claro que atraviesa un buen momento deportivo.

Riga FC quedó eliminado de la Conference League/Foto: X

De acuerdo a las estadísticas, el exjugador de Sporting Cristal registró un total de 4 asistencias en 6 compromisos, que dan cuenta de su destacado nivel durante la competencia internacional.

Ahora, Joao Grimaldo llegará a la selección peruana en un gran momento, donde luchará para ser considerado en el esquema titular del técnico de la 'Bicolor', Óscar Ibáñez para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

¿Hasta cuándo es el contrato de Joao Grimaldo en Riga FC?

El 'Látigo' tiene contrato con Riga FC de Letonia hasta finales de la presente temporada. Como se recuerda, el atacante nacional llegó al club en condición de préstamo, procedente de Partizán de Belgrado.

