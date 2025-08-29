¡Confirmado! Universitario enfrentará a Sporting Cristal en prestigioso torneo: todos los detalles

Universitario de Deportes tiene como principal objetivo el título de la temporada 2025. Sin embargo, no es la única tarea que persiguen los cremas a lo largo de este año, ya que en sus demás categorías, los merengues apuntan a que sus principales figuras puedan destacar tanto a nivel local como internacional.

A propósito de ello, la cuenta oficial de las Divisiones Menores de Universitario dio a conocer que el club enfrentará a su similar de Sporting Cristal en el Torneo Élite Federación Oro. De manera que, también agregaron el calendario de partidos que sostendrán los jóvenes talentos del conjunto de Ate.

"¡Próximo reto crema! Esta es la programación de nuestros partidos ante Sporting Cristal por la fecha 23 del Torneo Élite Federación Oro", precisó la 'U' en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Programación de partidos de Universitario en la fecha 23 de la Copa Federación

Cabe mencionar que, en esta competición, la 'U' participa con sus diversas categorías inferiores como la del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Así también, cada encuentro quedó pactado en un horario diferente desde las instalaciones de La Florida.

Categoría 2008: 8:00 a.m.

Categoría 2009: 10:20 a.m.

Categoría 2011: 10:20 a.m.

Categoría 2010: 8:00 a.m.

Categoría 2012: 12:20 p.m.

Por lo pronto, el plantel estudiantil está mentalizado en seguir por la senda del triunfo en el torneo local, luego de que el último fin de semana derrotaran por goleada a la Universidad César Vallejo en Vidu.