- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Histórico club peruano comunicó el fallecimiento de joven promesa tras ataque con arma de fuego
La institución expresó su pesar por la pérdida de una de sus jóvenes promesas tras un violento ataque en el Callao, un hecho que ha generado conmoción en el fútbol peruano.
El fútbol peruano está de luto. Una joven promesa de la Academia Cantolao Femenino y de tan solo 14 años falleció tras un violento ataque con arma de fuego en el Callao, durante la noche del viernes 12 de diciembre. Este lamentable suceso no solo reafirma la tensa situación de seguridad que atraviesa el país, sino que también ha dejado una profunda tristeza en el fútbol femenino y en el club chalaco.
PUEDES VER: Jeriel De Santis, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1: "Por un año"
Una adolescente de 14 años, identificada con las iniciales S.J.O.P. reconocida por ser futbolista del Club Cantolao Femenino, ha dejado una gran tristeza en el fútbol peruano tras ser víctima de un ataque con arma de fuego. De acuerdo con información policial, el hecho se registró alrededor de las 11:40 p.m., en la intersección de las calles Villa Rica y Yurimaguas, en Ciudadela Chalaca, Callao.
Luego de este violento suceso, la menor fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde lamentablemente llegó sin vida. La noticia fue confirmada por el equipo chalaco en sus redes sociales y dejaron un emotivo mensaje para brindarle el pésame a la familia de la joven promesa del fútbol nacional.
Cantolao brindó un mensaje de despedida para su futbolista.
"Con profundo dolor despedimos hoy a nuestra querida 'Puca', jugadora de Cantolao Femenino de corazón gigante. Su entrega dentro y fuera de la cancha dejó una huella imborrable en cada una de nosotras y en toda la familia del Delfin", mencionó la institución en sus redes sociales.
PNP investiga el violento asesinato de la futbolista
Peritos de criminalística de la PNP realizaron la inspección de la escena del crimen, donde lograron hallar siete casquillos percutidos, además de proyectiles deformados y restos biológicos. Según el reporte oficial, la zona no contaba con cámaras de seguridad que permitan esclarecer los hechos.
PNP inspeccionó la zona del crimen donde falleció la futbolista de Cantolao. Foto: Melissa Landa / URPI–LR
De igual manera, los vecinos del sector no quisieron brindar detalles a las autoridades por temor a represalias. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, mientras la Policía continúa con las diligencias para dar con los autores de esta hecho violento que pone en luto al fútbol peruano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90