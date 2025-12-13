Histórico club peruano comunicó el fallecimiento de joven promesa tras ataque con arma de fuego

El fútbol peruano está de luto. Una joven promesa de la Academia Cantolao Femenino y de tan solo 14 años falleció tras un violento ataque con arma de fuego en el Callao, durante la noche del viernes 12 de diciembre. Este lamentable suceso no solo reafirma la tensa situación de seguridad que atraviesa el país, sino que también ha dejado una profunda tristeza en el fútbol femenino y en el club chalaco.

Una adolescente de 14 años, identificada con las iniciales S.J.O.P. reconocida por ser futbolista del Club Cantolao Femenino, ha dejado una gran tristeza en el fútbol peruano tras ser víctima de un ataque con arma de fuego. De acuerdo con información policial, el hecho se registró alrededor de las 11:40 p.m., en la intersección de las calles Villa Rica y Yurimaguas, en Ciudadela Chalaca, Callao.

Luego de este violento suceso, la menor fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde lamentablemente llegó sin vida. La noticia fue confirmada por el equipo chalaco en sus redes sociales y dejaron un emotivo mensaje para brindarle el pésame a la familia de la joven promesa del fútbol nacional.

Cantolao brindó un mensaje de despedida para su futbolista.

"Con profundo dolor despedimos hoy a nuestra querida 'Puca', jugadora de Cantolao Femenino de corazón gigante. Su entrega dentro y fuera de la cancha dejó una huella imborrable en cada una de nosotras y en toda la familia del Delfin", mencionó la institución en sus redes sociales.

PNP investiga el violento asesinato de la futbolista

Peritos de criminalística de la PNP realizaron la inspección de la escena del crimen, donde lograron hallar siete casquillos percutidos, además de proyectiles deformados y restos biológicos. Según el reporte oficial, la zona no contaba con cámaras de seguridad que permitan esclarecer los hechos.

PNP inspeccionó la zona del crimen donde falleció la futbolista de Cantolao. Foto: Melissa Landa / URPI–LR

De igual manera, los vecinos del sector no quisieron brindar detalles a las autoridades por temor a represalias. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, mientras la Policía continúa con las diligencias para dar con los autores de esta hecho violento que pone en luto al fútbol peruano.