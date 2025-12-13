Alianza Lima dio la vuelta en VIDU sin hinchas tras coronarse campeón ante Universitario

Universitario y Alianza Lima se enfrentaron por la final de vuelta de la Liga Femenina 2025 en VIDU, el cual no pudo contar con la presencia de hinchas cremas. Las ‘Leonas’ no pudieron darle vuelta a la llave ante las blanquiazules, quienes sorprendieron con una particular decisión luego de la premiación.

Y es que poco después de recibir la copa del título nacional de la temporada, las futbolistas corrieron por la cancha. En medio de cánticos y algarabía por la obtención del bicampeonato, las campeonas de este año festejaron fiel a su estilo, tal como pudo verse en las imágenes de la transmisión del compromiso.

Alianza Lima logró el título nacional 2025 de la Liga Femenina ante Universitario

El equipo de José Letelier empató 2-2 con las ‘Leonas’ en este partido de vuelta, pero le sirvió para lograr el objetivo luego de haber ganado 3-1 en la ida que se disputó en el Estadio de Matute. Yomira Tacilla y Neidy Romero anotaron para los blanquiazules, mientras Catalina Usme e Kimbherly Flores para el conjunto crema.

(Video: Movistar Deportes)

De esta manera, Alianza Lima consiguió cuatro títulos en los últimos cinco años (2021, 2022, 2024 y 2025), desatando la alegría de sus hinchas que no pudieron estar apoyando al plantel en el choque de vuelta por jugar en condición de visita.

Cabe recordar que Campo Mar quedó descartado para ser sede de este encuentro de vuelta como local, debido a los incidentes que ocurrieron en el partido del Torneo Clausura. VIDU fue el elegido, pero tampoco contó con la presencia del público.