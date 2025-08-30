Mientras Piero Quispe definió su futuro en Sydney FC de Australia, desde Perú no han visto con buenos ojos este fichaje internacional. Es por eso que, un campeón y capitán con Universitario de Deportes tuvo una fuerte opinión sobre la salida del volante peruano de Pumas UNAM hacia Oceanía. Estamos hablando de Carlos Galván.

Carlos Galván sobre el fichaje de Piero Quispe a Sydney FC: "No lo quería ni su mamá"

Carlos 'Negro' Galván utilizó su programa "A Presión" para expresar una opinión contundente sobre el fichaje de Piero Quispe por el Sydney FC de la A-League de Oceanía, señalando que el exjugador de Universitario ahora jugará con el animal más representativo del continente oceánico, los canguros.

"Quispe nada más, se va a ir a jugar con los canguros. Lo perdemos. Es fútbol amateur", empezó diciendo el recordado capitán y campeón del cuadro crema en 2009 en su medio por Youtube.

Para luego manifestar su enojo al salir noticias que solo hicieron suposiciones sobre el destino de Piero Quispe, que al final no tuvieron buenas conclusiones o solo fueron rumores. El argentino catalogó la llegada del volante peruano a Sydney FC como lo último que tenía, ya que para él no lo pretendía nadie.

"¿Cuál fue el fin de decir que lo quería Rosario o Newell's? El fin de eso es inflar el precio del jugador. Una cosa es jugar en la MLS y otra que te quiera el fútbol argentino. No lo quería ni su mamá", afirmó.

Piero Quispe es prestado a Sydney FC

Es importante mencionar que el periodista Gustavo Peralta dio por oficial la llegada de Piero Quispe a Sydney FC de Australia desde Pumas UNAM por un préstamo de 9 meses con opción a compra. Además, proporcionó un detalle inédito: la extensión del contrato del peruano por dos años con el equipo mexicano.