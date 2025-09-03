Tras su pase a Sidney FC: Piero Quispe se convirtió en el jugador más caro de todo el continente

Desde que se confirmó la transferencia de Piero Quispe a Sidney FC de Australia los comentarios sobre el volante nacional no han dejado de aparecer, sobre todo porque muchos lo creían la 'joya' del fútbol nacional y ahora jugará en una competición de menor nivel. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que ahora el ex Universitario de Deportes se convirtió en el futbolista más caro de todo el continente.

Así como lo lees, el mediocampista de la selección peruana se encuentra mostrando toda su calidad y es actualmente el jugador mejor cotizado de toda Oceanía, colocándose así en la cúspide de dicho lado del globo terráqueo. De esta forma, los seguidores del deportista de 24 años se mostraron sumamente orgullosos de esta sensacional noticia, aunque se espera el valor siga subiendo y no suceda lo contrario.

Piero Quispe cuesta 2.50 millones de euros y es el futbolista más caro de Sidney FC y toda la A-League (Primera División de Australia). En Oceanía solo hay dos torneos poderosos, el mencionado y el de Nueva Zelanda, pero en ninguno de estos dos certámenes hay un jugador mayor valor que el campeón con Universitario de Deportes en el 2023.

Piero Quispe es el segundo futbolista más caro de todo el Perú.

Eso sí, vale precisar que el ex Pumas no es el mejor cotizado de su confederación, ya que su equipo juega en la AFC (Asia) y aquí si hay elementos muchos más caros. Solo basta decir que futbolistas como Cristiano Ronaldo de Al Nassr se encuentran en este sector. Por ejemplo, en la Liga Profesional Saudí el jugador con mayor precio es Darwin Núñez y sus 45 millones de euros.

Liga Australiana se rinde ante Piero Quispe

La A-League de Australia publicó un mensaje en sus redes sociales elogiando al volante de la selección peruana: "¡Sydney FC ha fichado a un nuevo maestro del mediocampo sudamericano! El internacional peruano Piero Quispe se une a la Isuzu UTE A-League cedido por el equipo mexicano Pumas UNAM, aportando experiencia en la Copa América y las Eliminatorias mundialistas”.