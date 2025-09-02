Liga de Australia dio rotundo mensaje a Sydney FC sobre Piero Quispe: "Ha fichado a un..."

Con un llamativo video, Sydney FC presentó a Piero Quispe como su nuevo refuerzo para luchar por todos los objetivos. El volante peruano llegó como préstamo de Pumas UNAM de la Liga MX luego de no haber tenido una buena temporada, lo que generó debate entre los hinchas.

Como era de esperarse, su fichaje causó revuelo, por lo que la propia Liga de Australia no dudó en pronunciarse sobre el fichaje del ex volante de Universitario de Deportes. De acuerdo a sus redes sociales, dejó un contundente mensaje en medio de la presentación del mediocampista.

¿Qué dijo la Liga de Australia tras la presentación de Piero Quispe?

“¡Sydney FC ha fichado a un nuevo maestro del mediocampo sudamericano! El internacional peruano Piero Quispe se une a la Isuzu UTE A-League cedido por el equipo mexicano Pumas UNAM, aportando experiencia en la Copa América y las Eliminatorias mundialistas”, indicaron.

La publicación de la Liga de Australia sobre fichaje de Piero Quispe

Aunque la decisión del volante peruano por jugar en dicha liga generó una serie de cuestionamientos, lo cierto es que la expectativa en Australia crece conforme pasan los días para su esperado debut. Todo va quedando listo para el primer partido del exvolante de Pumas UNAM en tierras lejanas.

¿Cuánto se cotiza Piero Quispe?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Piero Quispe tiene un valor en el mercado actual de 2,50 mill. €.