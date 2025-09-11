Juan Reynoso rompe su silencio tras eliminación de Perú al Mundial 2026: "Solo jugué 6 partidos"

La selección peruana quedó fuera de la Copa del Mundo tras la última fecha doble de Eliminatorias 2026. En medio de esta desazón para todo un país, Juan Reynoso, actual estratega de Melgar y ex DT de la Bicolor, rompió su silencio desde Arequipa y dio firme postura sobre el rendimiento del plantel en estas clasificatorias.

En medio de la conferencia de prensa previo al partido del 'Dominó' ante Universitario, fue consultado sobre el presente de la selección nacional que registró su peor desempeño en unas Eliminatorias Sudamericanas. En palabras del popular 'Cabezón', lo observado es algo que se repite desde el Mundial España 82, por lo que expresó textualmente que "sonríe".

"El tema de selección… tengo 55 años. Después del Mundial España 82, hoy la verdad sonrío, porque lo mismo que decían después de ese Mundial, hoy lo siguen repitiendo. En análisis es muy pobre, hasta triste. Siguen repitiendo lo mismo décadas o cada cuatro años. Mi análisis obviamente por una cuestión de ética la tuve que hacer de puertas para adentro. Todos saben cómo anticipar escenario. Si se hicieron o no, quedará en la consciencia de los responsables de los que tenían que tomar las decisiones", expresó.

(VIDEO: TikTok Franklin1293)

Juan Reynoso asumió responsabilidad tras eliminación de Perú

Del mismo modo, aceptó tener parte de la culpa de lo que significó la eliminación de Perú para el Mundial 2026. Eso sí, puntualizó que solo afrontó un total de seis partidos, por lo que es ajeno a todo lo que se vivió en la Copa América y cierre de Eliminatorias.

"Yo me hago responsable de lo que me tocó, solo jugué seis partidos e hicimos poco puntos. Mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Yo tengo mi evaluación y diagnóstico. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones. Reconozco y hago mea culpa de lo que me tocó vivir, pero en el desenlace tengo un tercio de culpa o menos… Al final si fue la peor Eliminatoria de la historia, ojalá que los que tienen que hacerse responsable también levanten la mano. Hay muchos más culpables", agregó.