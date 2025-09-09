Sergio Peña y Luis Advíncula protagonizaron tenso momento al ser sustituidos en el Perú vs Paraguay

La selección peruana perdió 1-0 contra Paraguay por primera vez en condición de local en una Eliminatoria. Esto provocó una reacción contundente por parte de los hinchas de la bicolor hacia los jugadores que mostraron un bajo rendimiento en el Estadio Nacional de Lima. Nos referimos a Sergio Peña y Luis Advíncula.

Sergio Peña y Luis Advíncula fueron pifiados al ser sustituidos en el Perú vs Paraguay

Cuando Piero Cari fue llamado para ingresar por Sergio Peña a los 80 minutos del segundo tiempo, los hinchas abuchearon al volante de 29 años de Alianza Lima al momento de retirarse de la cancha por mostrar poco nivel ante Paraguay y no ser determinante para lograr una victoria.

Video: Toca y pasa

Otro jugador que no la pasó nada bien fue Luis Advíncula, quien al ser anunciado por el portavoz su cambio por Oliver Sonne, los hinchas reaccionaron al momento con duras pifias por no demostrar jerarquía a la hora de jugar un partido importante por las Eliminatorias 2026.

Video: Movistar Deportes

Según el portal de información en resultados, Flashscore, Sergio Peña y Luis Advíncula recibieron una calificación baja de 6.7 y 6.5, respectivamente. El volante y el defensor no lograron cumplir las expectativas de los hinchas, quienes esperan más de ellos por ser jugadores con experiencia en la selección peruana.

Actualidad de Sergio Peña y Luis Advíncula

Cabe destacar que Luis Advíncula actualmente juega en Boca Juniors, pero por decisión técnica no logra ser titular indiscutible. Esto se debería a su bajo rendimiento en el equipo argentino.

Mientras tanto, Sergio Peña volvió al fútbol peruano junto a Alianza Lima, pero tras su paso por Grecia no logró destacar y el técnico decidió por no utilizarlo más. Su nivel en la selección siempre es cuestionada por los hinchas, ya que no logra mejorar cuando siente mucha presión rival.