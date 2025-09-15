Pedro García impactó tras revelar por qué Piero Quispe decidió jugar en Australia: "Es..."
Pedro García impactó por qué Piero Quispe, uno de los grandes talentos peruanos, tomó la decisión de dejar Pumas para ir a Sydney de Australia.
Piero Quispe es uno de los grandes talentos peruanos. Por ello, sorprendió cuando decidió firmar por Sydney de Australia. Pedro García contó por qué el exjugador de Universitario de Deportes determinó dar el salto a la liga del país oceánico.
PUEDES VER: Futbolista de Universitario reveló que recibió una oferta de Alianza Lima: "Me convenció..."
Según señaló Pedro García, el objetivo de Piero Quispe es ir a la Major League Soccer (MLS). Por ese motivo, tomó la decidió de jugar en Sydney y ampliar su vínculo contractual con Pumas. Todo es una estrategia para su futuro deportivo.
"Tengo entendido que el razonamiento ha sido el siguiente: renuevo con Pumas y en el camino salgo a préstamo hasta mitad del próximo año. Mientras tanto, para ganar tiempo y plata, me voy a Australia con un buen contrato, vivo en una ciudad de la pu**** que es Sydney, aprendo inglés. Y para cuando eso ocurra, el gerente deportivo del equipo de Australia, que es alemán, me va a arropar porque luego él tiene previsto irse a la MLS. Es mi información", señaló Pedro García en 'Doble Punta'.
El comunicador hizo énfasis a la relación entre Piero Quispe y Alexander Baumjohann, director deportivo del Sydney FC y exfutbolista alemán. El directivo del conjunto australiano tendría sus días contados en el club y su futuro estaría en la MLS.
"En el equipo que llega Quispe, hay un gerente deportivo que es alemán y ha sido futbolista. Él está yendo el próximo año a la MLS, también como gerente deportivo. Tengo entendido que por allí han encontrado un camino para que él llegue a la MLS", expresó García.
Piero Quispe es elogiado por el DT de Sydney
Ufuk Talay, entrenador de Sydney FC, habló con los medios del club y mostró su emoción por contar con Piero Quispe. Señaló, que su experiencia y habilidades deportivas les permitirá dar el salto de calidad.
"Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros", expresó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50