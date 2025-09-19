Piero Quispe dejó firme calificativo a la liga de Australia tras firmar por Sydney FC: "Es..."

Piero Quispe es el flamante jugador de Sydney FC y es por eso que desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tomó el avión que lo dejará en Australia para que comience un nuevo capítulo en su carrera futbolística. En medio de este trayecto, el volante que tuvo paso por Universitario de Deportes fue consultado por el fútbol australiano y dejó una firme opinión.

Piero Quispe dio firme calificativo a la liga de Australia tras firmar por Sydney FC

Quispe se encontraba en el nuevo aeropuerto ubicado en Lima cuando los periodistas de turno se acercaron para preguntarle sobre su nuevo comienzo en el fútbol de Australia tras fichar por Sydney FC de la A-League.

Video: Jax Latin Media

Una de las primeras preguntas que le consultaron los portales periodísticos que se encontraban en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez fue sobre cómo califica la liga australiana y por qué decidió ir al otro lado del mundo al dejar Pumas UNAM.

"Muy feliz por la oportunidad, estoy motivado para hacer las cosas correctamente. Muchos piensan que el fútbol de Australia es sencillo, pero es competitivo, por eso lo elegí", afirmó con determinación.

De esta forma, Piero Quispe dejó en claro que sabe que el fútbol australiano tiene alta competitividad por todo lo que rodea a la liga del continente de Oceanía. Además, su explicación sería una de las principales razones por la cual aceptó.

Por último, el exjugador de Universitario de Deportes dejó en claro que tiene respeto a las opiniones de sus detractores, pero que sabe bien cuánto es lo que vale y cuáles son sus objetivos en su carrera en el fútbol.

"Tomo las críticas de buena manera, con la frente en alto y me servirá de motivación. Sé lo que valgo y lo que puedo dar", concluyó.