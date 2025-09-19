Universitario y las tres 'novedades' que alista Jorge Fossati para vencer a UTC por el Clausura

Estamos a solo un día de vivir el enfrentamiento entre Universitario vs UTC de Cajamarca por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Los cremas tienen la obligación de sumar los tres puntos y poder recuperar el liderato en la tabla de posiciones. Por ello, el DT Jorge Fossati alistaría varios 'refuerzos' entre los convocados para poder vencer en el Mansiche de Trujillo.

¿Qué 'novedades' tendrá Universitario ante UTC?

Según informó el periodista deportivo Enrique Vega, el comando técnico no piensa guardarse nada para este partido y decidió convocar a tres futbolistas que se perfilaban a ser bajas para el partido ante UTC. Nos referimos a Andy Polo, José Rivera y Anderson Santamaría, quienes lograron recuperarse de sus lesiones y podrán ser considerados.

"Universitario de Deportes: Andy Polo, José Rivera y Anderson Santamaría viajan a Trujillo con el plantel crema", mencionó el citado comunicador en su cuenta personal de 'X', desataron el asombro de los hinchas.

José Rivera, Andy Polo y Anderson Santamaría fueron convocados con Universitario.

Cabe recordar que Andy Polo no sumó minutos en el último duelo ante Melgar debido a una lesión sufrida en los entrenamientos con la selección peruana, situación similar a la de José ‘Tunche’ Rivera, quien tampoco fue parte de la convocatoria.

Por su parte, la inclusión más inesperada es la de Anderson Santamaría, que se había lesionado en el compromiso ante Melgar en Arequipa, donde se informó que sufrió un esguince en el tobillo derecho. Sin embargo, todo indica que la dolencia no fue de gravedad y podría tener minutos, aunque lo más probable es que arranque desde el banquillo a la espera de su oportunidad.

¿Cómo llega Universitario al partido ante UTC?

La inclusión de los tres jugadores representar un plus para los intereses de Universitario, pues cada uno de ellos son piezas esenciales en el equipo y, aunque Santamaría y Rivera no son titulares indiscutibles siempre terminan teniendo minutos.

Asimismo, la escuadra merengue está con la obligación de poder sumar los tres puntos en este partido tras haber descansado en la fecha anterior. Además, teniendo en cuenta que perdieron el liderato ante Cusco FC, por lo que deben ganar todos sus partidos.