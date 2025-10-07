¿Por qué Universitario no podrá salir campeón en Perú si no juega las semifinales?

Universitario de Deportes es el principal candidato a llevarse el Torneo Clausura 2025 y sueña con ser tricampeón de la Liga 1, por lo que toda su hinchada se encuentra entusiasmada. Sin embargo, dentro de toda esa emoción, ahora se conoció una importante noticia debido a que la 'U' no podrá alzar el título en Perú si no juega obligatoriamente las semifinales contra cuatro posibles rivales.

Vale precisar que no nos referimos al plantel dirigido por Jorge Fossati, sino al que jugará la Adidas Cup Lima 2025 desde el 13 hasta el 17 de octubre. Un total de ocho clubes, entre peruanos y de otras partes del continente, competirán con sus escuadras Sub-16 para llevarse el título a sus casas. El formato tiene Fase de Grupos, luego semifinales y final, aunque todos los equipos avanzan a la siguiente ronda.

Y es que después de la etapa inicial el torneo se divide en dos: Copa Oro y Copa Plata. A la primera clasifican los dos primeros de cada zona, mientras que a la segunda el tercer y cuarto lugar. En el Grupo A están la Selección Regional, Alianza Lima, Cruz Azul y Millonarios; y en el Grupo B se encuentran Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Rosario Central y la Universidad de Chile.

Foto: Fanáticos Del Fútbol.

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, podría haber clásico del fútbol peruano en las semifinales de la Adidas Cup 2025 e incluso los blanquiazules podrían volver a verse las caras con la U de Chile si se dan los resultados adecuados. Asimismo, es importante decir que la Selección Regional es un combinado elegido por la Federación Peruana de Fútbol para representarnos, por lo que hay cuatro elencos nacionales.

¿Dónde ver EN VIVO la Adidas Cup 2025?

La transmisión de los partidos de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y toda la Adidas Cup 2025 en general estará a cargo de Movistar Deportes mediante televisión. Mientras que podrás ver los compromisos totalmente online y gratis si accedes al canal de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.