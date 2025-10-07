Michael Succar y su drástica opinión sobre el futuro de Néstor Gorosito: "Alianza tiene que..."

Si bien Néstor Gorosito ha traído varias alegrías a Alianza Lima en ese año a nivel internacional, para algunos su tiempo en la institución ha terminado. Michael Succar, destacado periodista deportivo, señaló cuál es la salida del equipo blanquiazul para empezar a trabajar de cara al proyecto del próximo año.

Con la temporada casi terminada para Alianza Lima luego de perder en su visita a Huánuco enfrentándose a uno de los últimos de la tabla, los hinchas empiezan a pensar en quiénes serán los futbolistas que continuarán en el plantel, pero también buscan saber el futuro del DT Néstor Gorosito.

En la última edición del programa 'Mano a mano', Michael Succar no dudó en dar su opinión frente a los recientes rumores que apuntan una posible renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima. Para el periodista, el equipo victoriano debe empezar a ver su futuro sin 'Pipo' en el banquillo.

"Pienso que, sin dejar de reconocer que Gorosito ha hecho cosas buenas en Alianza y que ha permitido que tenga una mejor imagen internacional, para mí llegó a un techo. Alianza tendría que buscar otro técnico", expresó Succar.

Navarro Mandayo aclara situación de Néstor Gorosito en Alianza

El gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo, brindó detalles sobre cómo está avanzando el tema de la renovación de 'Pipo' Gorosito y desmintió que se le haya impuesto la condición de quedar entre los tres primeros lugares del torneo local.

"La negociación está muy avanzada, pero esto es fútbol. Nosotros estamos muy contentos por el trabajo que se viene realizando. Descarto completamente que se le haya puesto como condición quedar en un tercer lugar, eso es totalmente falso. Un club como Alianza Lima no puede quedar en tercer lugar. De cara al próximo año, ya estamos trabajando en el plantel", aseguró.